La Juventus non riesce a convincere sul campo e Fabio Paratici studia le mosse per la prossima estate. Un big in attacco potrebbe partire

La Juventus non sta vivendo un momento straordinario, i bianconeri sono ancora in corsa per tutti i trofei in ballo ma non riescono a convincere. Ci si aspettava uno stile di gioco diverso con l’arrivo di Maurizio Sarri, ma per ora le prestazioni sono state al di sotto delle aspettative e negli ultimi dei mesi lo scarso rendimento è stato accompagnato anche da risultati negativi. L’allarme arriva principalmente dalle brutte gare disputate in trasferta e dal ko di Lione, che rischia seriamente di compromettere il passaggio del turno ai quarti di finale. Le ultime gare mettono in discussione diversi elementi di questa rosa e si inizia a pensare al prossimo calciomercato.

Juventus, in estate si decide il futuro di Higuain

Un calciatore che è in bilico e potrebbe salutare nella prossima sessione di mercato è Gonzalo Higuain. L’argentino sembrava in partenza già a inizio estate 2019, ma il suo ottimo lavoro è stato ripagato con una conferma della società bianconera.

Il suo rendimento iniziale è stato ottimo, ma ora sembrerebbe essere meno decisivo del solito e Sarri sta preferendo sempre Dybala, nonostante non sia una prima punta vera. In estate il fratello e procuratore, Nicolas Higuain, incontrerà la dirigenza bianconera per decidere se rispettare la scadenza del contratto fissata per il 2021 oppure dirsi addio con un anno di anticipo.

Fabio Paratici starebbe pensando di acquistare un numero nove più prolifico per la nuova stagione e il preferito sembrerebbe Icardi. La dirigenza inoltre vorrebbe attuare un ricambio generazionale, per questo il futuro del Pipita sembrerebbe tutt’altro che scontato.

