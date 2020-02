Il rinnovo con il Napoli non arriva, c’è distanza tra calciatore e società. Per questo in estate potrebbe finire sul mercato e finire nuovamente nel mirino dell’Inter



Con 12 gol in stagione, ‘Arek’ Milik è uno dei migliori attaccanti del Napoli e, per media realizzativa, uno dei migliori in Italia. Il polacco sta lavorando sodo per spingere il club azzurro nuovamente in alto in campionato, ma intanto la dirigenza è al lavoro per trattare il suo rinnovo. Come riporta Sportmediaset, ci sarebbe distanza tra le parti proprio su quest’ultimo punto. L’attaccante chiederebbe un ingaggio più alto di quanto sia disposto ad offrire il club ed inoltre non gradirebbe l’inserimento di una clausola rescissoria, che dal proprio canto la dirigenza sarebbe disposta ad inserire nell’eventuale nuovo contratto. Stando così le cose, non è possibile escludere che il numero 99 azzurro possa finire sul calciomercato in estate.

Inter, Milik come vice-Lukaku

Il contratto che lega Milik al Napoli scade infatti nel 2021. De Laurentiis non vorrà rischiare di perdere uno degli uomini più forti in rosa con una svalutazione. Potrebbe approfittare di questa situazione, pertanto, l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri avrebbero bisogno di un vice-Lukaku di spessore, e potrebbero individuare proprio nel polacco l’uomo ideale per il ruolo. Ad Antonio Conte, del resto, il classe 1994 del Napoli piace. L’Inter, d’altra parte, ha grandi rapporti con la società azzurra, come testimonia l’accordo raggiunto tempestivamente in inverno per Politano, passato dalla parte di mister Gattuso.

Insomma, data la situazione di stallo, l’Inter potrebbe provare, in estate, l’assalto ad un calciatore che è nel mirino da tempo e che farebbe molto comodo ad Antonio Conte e per dar respiro a Lukaku.

