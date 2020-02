Bruno Guimaraes ha impressionato nel match di Champions League contro la Juventus. Il centrocampista brasiliano era stato seguito da Paratici prima del trasferimento al Lione

Impresa del Lione nel primo round dell’incrocio degli ottavi di Champions League contro la Juventus. Tousart ha punito una ‘Vecchia Signora’ irriconoscibile per larghi tratti della gara, con Aouar decisivo nell’azione del gol con l’assist per il compagno di squadra. Il gioiello francese ha brillato contro i bianconeri, che hanno potuto ammirare anche un altro talento della formazione allenata da Rudi Garcia.

Bruno Guimaraes ha impressionato all’esordio in Champions League, dettando legge in mezzo al campo di fronte a Pjanic e compagni. Muscoli, corsa e anche qualità al servizio del Lione, per un colpo di mercato sicuramente azzeccato dal Ds Juninho nella finestra di gennaio. La prova del classe ’97 ha colpito anche la Juventus, con in particolare Cristiano Ronaldo che sarebbe rimasto favorevolmente colpito dall’ex Atletico Paranaense come riporta il portale ‘Don Balon’.

Calciomercato Juventus, si riaccende l’interesse per Bruno Guimaraes

Il Lione a gennaio ha sborsato circa 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Bruno Guimaraes, finito nel mirino del Real Madrid ma soprattutto dell’Atletico. Il trasferimento alla corte di Simeone non si è concretizzato, con il brasiliano che alla fine si è accasato con la maglia dell’Olympique. In Serie A anche Roma e Juve avevano chiesto informazioni per il nazionale verdeoro Under 23, senza comunque affondare il colpo.

L’ottima prestazione in Champions, però, potrebbe riaccendere i riflettori della ‘Vecchia Signora’ su Bruno Guimaraes. Il centrocampista del Lione sarà uno degli osservati speciali della dirigenza bianconera nel match di ritorno del 17 marzo all’Allianz Stadium, dove la formazione di Sarri sarà chiamata a ribaltare il passivo maturato in terra francese. Non è da escludere che Paratici e Nedved possano provare l’offensiva per il giocatore in futuro, anche se la sua valutazione è destinata a lievitare sensibilmente rispetto ai 20 milioni spesi da Aulas per portarlo al Lione.

