Il Milan non si ferma. Continua la ricerca da parte del club rossonero per nuovi obiettivi di prima fascia per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: sogno per la difesa

Non solo il presente, ma soprattutto futuro. Il Milan continua a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’intenzione della società rossonera sarebbe quella di tornare a lottare con le big d’Europa senza problemi. E così in estate ci sarà un’altra rivoluzione per trovare finalmente la quadratura perfetta del cerchio.

Calciomercato Milan, Zouma addio al Chelsea: idea rossonera

Come svelato dal tabloid The Sun il Chelsea dirà addio a ben otto giocatori in estate, tra cui spunta il nome del difensore Kurt Zouma. Dopo una prima parte di stagione da titolare sotto la gestione Lampard, lo stesso manager dei Blues lo ha messo fuori dal progetto nelle ultime gare relegandolo in panchina. Così il suo addio sembra ormai imminente con la possibilità da parte del Milan di preparare l’assalto decisivo in estate per rinforzare il pacchetto arretrato, spesso messo nell’occhio del ciclone.

Classe 1994, Zouma vanta ormai una certa esperienza diventando anche molto più veloce nell’impostazione dalle retrovie rispetto al passato. Fisico imponente, il francese è molto bravo in marcatura e potrebbe così rappresentare un ottimo acquisto in chiave Milan. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Everton di Carlo Ancelotti.

La società rossonera non si fermerà proprio ora. Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, proverà a regalare nuovi colpi a tutto l’ambiente che vuole tornare a sognare come ai vecchi tempi.

