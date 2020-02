Juventus-Inter rimandata | Ipotesi clamorosa: le ultime

Il big match della 26esima giornata di Serie A Juventus-Inter è a rischio per il Coronavirus: la gara potrebbe subire il rinvio, oggi la decisione.

Continua a destare preoccupazione l’emergenza Coronavirus in Italia. E anche la Serie A non sembra essere esente dal problema. In questa 26esima giornata, che inizia con la sfida delle 15 dell’Olimpico tra Lazio e Bologna, diverse gare si disputeranno a porte chiuse. Tra queste anche il big match di domenica sera tra Juventus e Inter, ma la Lega Serie A potrebbe clamorosamente decidere per il rinvio della sfida.

Juventus-Inter, match a rischio: la situazione

Al momento la decisione resta quella presa giovedì sera: disputare la sfida di Torino a porte chiuse. Come però riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, sono in corso delle riflessioni da parte della Lega Serie A. Il massimo organo calcistico italiano starebbe infatti valutando un possibile rinvio della sfida.

La gara di Torino rappresenta una delle sfide più attese della stagione e disputarla a porte chiuse rappresenterebbe infatti un danno d’immagine decisamente notevole per il campionato e per il calcio italiano. Sarebbero 170 i paesi del mondo collegati, ma dall’altro lato è altrettanto complesso inserire nel calendario nuove gare da recuperare.

La decisione verrà presa dal governo dopo il confronto con la commissione scientifica e le regioni e da questo dialogo dipenderanno le scelte della Lega Serie A. A rischio potrebbe dunque non esserci solo Juventus-Inter.

