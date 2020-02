Juventus-Inter, decisione presa | E’ UFFICIALE

La Lega Serie A ha deciso: la supersfida della 26esima giornata Juventus-Inter sarà rinviata insieme alle altre quattro gare a porte chiuse.

E’ arrivata anche l’ufficialità: Juventus–Inter sarà rinviata per via dell’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso la Lega Serie A, che ha stabilito come subiranno il rinvio anche le altre quattro gare della 26esima giornata in programma a porte chiuse.

Serie A, Coronavirus: rinviata non solo Juventus-Inter

La notizia era nell’aria già dalla mattinata di oggi. Oltre a Juventus-Inter sono altre quattro le gare rinviate. Si tratta di Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Le partite saranno recuperate mercoledì 13 maggio. Di conseguenza la Lega Serie A ha comunicato il rinvio della finale di Coppa Italia, prevista per quella data. La partita si giocherà la settimana successiva, il 20 maggio.

Questo il comunicato della Lega Serie A:

“Considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7a giornata di ritorno del Campionato di Serie A, inizialmente previste a porte chiuse: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina”.

Prosegue il comunicato:

“La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020.

La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020”.

