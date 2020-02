Calciomercato Milan, sentenziato | Occasione dal Real Madrid

In vista della prossima estate il Milan vorrebbe chiudere per un altro colpo per la fascia dopo l’arrivo super di Theo Hernandez: si tenterà l’assalto decisivo

Il calciomercato non dorme mai. Il Milan starebbe preparando la prossima stagione sperando di raggiungere la qualificazione in Europa. La risalita in classifica dei rossoneri è sotto gli occhi di tutto, ma non è detta l’ultima parola. Il ritorno di Ibrahimovic a gennaio ha riportato entusiasmo nell’ambiente: per lui possibile anche un prolungamento contrattuale. Ma non solo. La società rossonera starebbe anche pensando di un profilo internazionale per rinforzare la fascia destra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber rifiutato | Paratici esulta

Calciomercato Milan, Carvajal il sogno per la fascia destra

L’esplosione improvvisa di Achraf Hakimi, in prestito biennale al Borussia Dortmund, porterà lo stesso Real Madrid a riportarlo a casa. E così, dopo la prestazione insufficiente contro il Manchester City, potrebbe dire addio Dani Carvajal. Finora il terzino spagnolo ha collezionato ben 2820 minuti trovando anche la via del gol in una occasione, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, accelerata per Lautaro | Tre nomi sul piatto

Il Milan potrebbe preparare l’assalto decisivo mettendo a segno un altro colpo estivo dopo quello di Theo Hernandez. Sulla fascia destra Conti e Calabria non danno garanzie a livello europeo e con una proposta simile a quella del terzino francese, seppur a cifre minori, il club rossonero sarebbe pronto a preparare l’offensiva decisiva.

I prossimi mesi saranno decisivi, soprattutto in ottica qualificazione in Europa da parte della compagine guidata da Stefano Pioli. Carvajal pronto per una nuova avventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fine ciclo e rivoluzione | Addio shock