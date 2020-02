Alla Juventus dal 1992 al 1998, l’ex bianconero Moreno Torricelli ha parlato in esclusiva a CalciomercatoWeb.it del momento di forma degli uomini di Sarri

Alla Juventus ha trascorso buona fetta della propria carriera, indossando i colori bianconeri dal 1992 al 1998. Moreno Torricelli sa cosa significhi vincere una Champions League, avendola alzata (tra i tanti trofei presenti nel suo palmares) nel 1996 con la maglia della Vecchia Signora, nella finale dell’Olimpico contro l’Ajax. Un momento glorioso che l’attuale Juventus fatica a raggiungere, come spiega l’ex difensore bianconero in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it.

Juventus, Torricelli: “Diamo tempo a Sarri, ma le prestazioni preoccupano. Su Allegri…”

“Diventa difficile capire cosa non sta funzionando – spiega Torricelli – La Juventus sta avendo un’involuzione e un po’ di preoccupazione c’è. Si sta arrivando al momento cruciale della stagione e vedere queste prestazioni spaventa. Spero che sia un problema di preparazione fisica, dato che i carichi di gennaio saranno stati pesanti per consentire alla squadra di volare per lo sprint di primavera. La Juventus è chiamata ad arrivare in fondo ad ogni competizione. Dovesse uscire con il Lione sarebbe un tonfo tremendo, un po’ come fu contro l’Ajax l’anno scorso…”.

“Sarri non mi è mai dispiaciuto, a Napoli e a Londra ha fatto cose buonissime – continua Torricelli facendo riferimento al tecnico bianconero – Adesso, si è trovato ad allenare per la prima volta una rosa altamente competitiva e questo può essere un po’ un problema per lui. Non lo giudico ancora, ad oggi ci sono ancora tutte le possibilità per fare bene e raddrizzare la stagione.

Infine un passaggio con Torricelli anche sul malcontento della piazza juventina e sulle voci di un possibile ritorno di Allegri: “Non sono uno che ama rimpiangere. È stato giusto prendere certe decisioni, senza guardare troppo al passato. La squadra ora non gira bene, ma Sarri resta in corsa per tutte e tre le competizioni. Per anni il tifo juventino si è lamentato di Allegri, ma ha raggiunto risultati che pochi al mondo hanno eguagliato. Vederlo ora rimpianto dagli stessi che lo criticavano, fa davvero sorridere”.