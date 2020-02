Calciomercato, rivoluzione in Premier | Il comunicato UFFICIALE

Rivoluzione in Premier League, i club sono d’accordo per cambiare la data di chiusura della sessione estiva di calciomercato in Inghilterra

Ormai da anni il calcio inglese ha spesso preso decisioni diverse dal resto d‘Europa. A partire dall’inserimento della tecnologia Var in campo, arrivata in Premier League un anno dopo la Serie A e la Bundesliga, fino alle date di chiusura delle sessioni di calciomercato. Da alcuni anni in Inghilterra, infatti, la sessione estiva chiudeva le porte prima dell’inizio del campionato. Quest’anno però arriva la rivoluzione per il calcio inglese, decisione ormai presa dai club per la prossima finestra di mercato.

Calciomercato, rivoluzione in Premier League: chiusura del mercato posticipata

La protagonista degli ultimi anni di calciomercato è sicuramente la Premier League. Grazie ai molti acquisti a prezzi altissimi, come l’acquisto di Maguire da parte del Manchester United, pagato ben 87 milioni di euro al Leicester, protagonisti del mercato internazionale erano proprio i club inglesi. Ora in Premier arriva una grande rivoluzione. Il sito ufficiale del campionato inglese ha comunicato che, in accordo con le società, si è deciso che la prossima finestra estiva di calciomercato si chiuderà il 1° settembre alle 17. Un cambio importantissimo per i team d’oltre manica, che lo scorso anno videro il proprio mercato chiudersi l’8 agosto, provocando alcuni problemi alle squadre che vedendo partire alcuni giocatori non potevano sostituirli. Ora l’Inghilterra si è uniformata agli altri top campionati d’Europa come Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Una rivoluzione che cambierà il prossimo mercato europeo.

M.D.