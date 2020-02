Calciomercato Juventus, ‘vendetta’ Real | Assalto da 60 milioni

Cristiano Ronaldo potrebbe essere il consigliere del Real Madrid: possibile cessione a giugno per il bianconero, l’offerta

Cristiano Ronaldo (Getty Images)Il campione portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo, potrebbe fungere da consigliere alla sua ex squadra, il Real Madrid, per quanto riguarda un possibile colpo a centrocampo delle merengues. Si tratta del centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic, uno dei protagonisti della prima stagione di Maurizio Sarri. Vertice basso del centrocampo a tre, l’allenatore toscano ha costruito il gioco intorno a lui mettendo così tutte le sue qualità tecniche e di interdizione. Ora il suo futuro è sempre in bilico con il suo contratto in scadenza 2023.

Calciomercato Juventus, Pjanic l’acquisto per il Real Madrid

Finora il centrocampista bianconero ha collezionato ben 2357 minuti sotto la gestione Sarri totalizzando anche tre gol e ben quattro assist vincenti ai propri compagni. Come svelato dal portale spagnolo elgoldigital, lo stesso club spagnolo potrebbe chiedere informazioni dettagliate per lo stesso Pjanic: l’idea sarebbe quello di acquistarlo per una cifra vicino ai 60 milioni, ma potrebbe non bastare.

I prossimi mesi saranno decisivi con il centrocampista bosniaco che potrebbe anche pensare di cambiare aria dopo stagione davvero entusiasmanti in maglia bianconero. Sarri potrebbe così pensare anche al sostituto con un giocatore capace ancor di più di legare il gioco tra i vari reparti. L’ultima idea di formazione dell’allenatore toscano per le prossime sfide della Juventus sarebbe quella di spostare Rabiot in cabina di regia e Pjanic come interno di centrocampo.

S.I.