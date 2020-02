Le ultime di calciomercato Milan mettono in evidenza il possibile tentativo nella prossima estate per portare a Milano un giocatore del Real ai margini del progetto targato Zidane

Se non cambierà la proprietà a breve, ecco che anche nel prossimo calciomercato estivo il Milan punterà soprattutto su giocatori giovani con grande se non enorme potenziale. Tale politica è valsa e varrebbe, eventualmente, per tutti e tre i reparti. L’eccezione potrebbe riguardare il portiere, è da un po’ infatti che si parla o meglio si ipotizza l’arrivo di un numero uno di esperienza qualora Donnarumma andasse via. In tal senso occhio al ritorno con permanenza di Reina, nella sessione invernale passato in prestito all’Aston Villa.

Calciomercato Milan, idea ‘Galactica’ per rinforzare l’attacco

Con Elliott al timone, dicevamo, il Milan sarà ancora improntato sui giovani. Giovane il possibile partner di Romagnoli al centro della difesa, giovane l’attaccante che potrebbe affiancare Ibrahimovic davanti, ovviamente a patto che lo svedese – che al derby di domenica, a meno di sorprese, ci sarà – rimanga a Milano, in attacco.

Di chi parliamo? Un’idea in grado di poter stuzzicare Boban e Maldini diventando magari qualcosa di molto più concreto sarebbe rappresentata da Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, noto semplicemente come Vinicius. Parliamo della ‘stellina’ brasiliana che il Real Madrid più di due anni fa – quando il ragazzo era ancora minorenne – strappò al Flamengo per la modica cifra di 45 milioni di euro commissioni escluse.

Il classe 2000 è tutt’altro che un obiettivo impossibile, dato che in questa stagione, la prima in prima squadra, non è riuscito a entrare nelle ‘grazie’ di Zidane. Fin qui ha giocato pressoché spezzoni di partite, convincendo solo a tratti, tanto che in Spagna già da qualche mese si parla di una sua possibile partenza anche a titolo definitivo e come possibile pedina di scambio. Il Milan potrebbe provare ad acquistarlo con la formula del prestito più diritto di riscatto, garantendo al Real un controriscatto a una cifra però elevata oppure un diritto di prelazione.

