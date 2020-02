Calciomercato Inter, occhio ai parametri zero | Doppio colpo per l’attacco

L’Inter lavora già in vista della prossima sessione estiva del mercato ed è pronta ad assicurarsi due attaccanti che si svincoleranno.

L’Inter lavora già in vista della prossima sessione estiva del mercato ed è pronta ad assicurarsi due attaccanti che si svincoleranno. Marotta infatti sarebbe pronto a puntare sui forti giocatori che si svincoleranno a partire dal 30 giugno regalando a Conte calciatori di primissima qualità. Insomma, operazioni low cost, ma che possono dare un nuovo senso al futuro del club milanese e lanciare ancora più in alto le ambizioni. Ecco quindi chi potrebbe arrivare a Milano in due operazioni pronti a prendere il via.

Calciomercato Inter, l’opzione ‘italiana’

La squadra meneghina ha corteggiato in lungo e largo l’esperto Dries Mertens, di proprietà del Napoli. Il belga è in una fase di rottura con i partenopei e sarebbe pronto a lasciare la città la prossima estate. Tra le varie opzioni è spuntata quella che lo vuole all’Inter che già in passato ha puntato su di lui e potrebbe fiondarsi nuovamente a partire dal prossimo mercato estivo. Trattativa quindi che sarebbe importante sia per il club e sia per l’attaccante che avrebbe l’opportunità di restare in Italia.

Calciomercato Inter, le due piste estere

Uno dei nomi che maggiormente ha interessato il club è stato sicuramente Giroud, seguito per lunghe settimane dall’Inter che però non è riuscita a portarlo a Milano. L’operazione però si è bloccata a causa della difficoltà del club inglese nel trovare un sostituto di valore al francese. Di conseguenza si valuta se riprovare a prendere l’attaccante a luglio, quando sarà libero mentre avanza un’altra idea: Edinson Cavani. Vecchia conoscenza del calcio italiano, con un passato nel Napoli. Sarebbe lui il nome che infiamma la piazza e che soprattutto incuriosisce la dirigenza. Insomma, un attaccante di assoluto livello che è corteggiato da numerosi club, ma secondo quanto riportato da TuttoSport, si sarebbe aggiunto nella lunga lista di attaccanti cercati dallo stesso club interista.

