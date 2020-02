Calciomercato Inter, Conte ‘trema’ | Rischio assalto a Lukaku!

Lukaku può tornare protagonista anche sul calciomercato. In estate potrebbe bussare a casa Inter un top club europeo da tempo a caccia di un bomber

Romelu Lukaku ci ha messo davvero poco tempo a prendersi l’Inter. Oggi il centravanti belga, voluto con forza da Conte nello scorso calciomercato estivo, è l’assoluto leader tecnico e ‘spirituale’ oltre che il trascinatore della squadra nerazzurra. Già 20 i gol messi a segno tra campionato e coppe dal classe ’93 pagato circa 60 milioni più bonus dopo una trattativa estenuante col Manchester United che più volte è stata sul punto di saltare.

Calciomercato Inter, super offerta per Lukaku!

Le prestazioni di Lukaku, il secondo giocatore più impiegato dell’intera rosa (con 2.469 minuti) dopo Samir Handanovic ancora a rischio derby, non saranno certo passate inosservate ai top team stranieri. Ce n’è uno, in particolare, che potrebbe pensare al numero 9 nerazzurro e di conseguenza partire all’assalto del suo cartellino nella prossima estate. Parliamo del Real Madrid di Florentino Perez che, visto il flop di Luka Jovic proposto peraltro pure all’Inter per Lautaro Martinez, è di fatto ancora alla ricerca di un bomber in grado di raccogliere la pesante eredità di Karim Benzema.

Per il 26enne nativo di Antwerpen, ricordiamo il miglior marcatore della storia del Belgio col quale vanta già 84 presenze, le ‘Merengues’ potrebbero mettere sul piatto un’offerta a due zeri, nella fattispecie ben 100 milioni di euro. Si tratterebbe, nel caso, di una proposta importante che forse farebbe tentennare Suning e di conseguenza ‘tremare’ Antonio Conte. Non però fino al punto di cedervi, poiché Lukaku è un pilastro del nuovo corso, il simbolo della ricostruzione post Spalletti-Icardi. Forse, come nessun altro, un giocatore incedibile.

