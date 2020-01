Calciomercato Inter, delude Conte: addio immediato a gennaio

Il giocatore dell’Inter non ha convinto pienamente Antonio Conte. Il suo addio è soltanto questione di ore: cessione ad un passo a gennaio

L’Inter continua ad essere una delle protagoniste della sessione invernale di calciomercato. La società nerazzurra vuole rinforzare la rosa di Antonio Conte cedendo anche i giocatori poco utilizzati finora dall’allenatore leccese. In primis, ci sarebbe il laterale austriaco a tutta fascia, Valentino Lazaro, che non ha conquistato minimamente il proprio tecnico. A gennaio potrebbe arrivare la sua cessione dopo l’immediato arrivo di Moses per rinforzare proprio quel ruolo.

Calciomercato Inter, fallimento Lazaro

(Getty Images)Arrivato in estate dall’Hertha Berlino per 22 milioni più bonus, il giocatore non sarebbe più nei piani. Sulle sue tracce ci sarebbero due club, il Lipsia e il Newcastle, che avrebbero chiesto informazioni al club nerazzurro per una sua eventuale cessione nella sessione invernale di calciomercato. Finora il giocatore ha collezionato soltanto 513 minuti realizzando soltanto un assist vincente: per lui non c’è più spazio a Milano.

Il suo entourage ha fatto intendere che su di lui ci sarebbero diversi club per ritornare a mettersi in luce dopo un’esperienza non troppo esaltante in nerazzurro. La valutazione di Conte, che l’ha voluto a tutti i costi, è stata negativo dopo averlo allenato. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte per un’esperienza in Premier o in Bundesliga.

