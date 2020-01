Calciomercato, United all’attacco | Tutto fatto per la stella

Il calciomercato invernale sta per terminare e per i tifosi del Napoli arriva la notizia di una clamorosa cessione: tutto fatto per il passaggio in Premier

Dopo l’importante successo di Coppa Italia arrivato ieri ai danni della Lazio, il Napoli si prepara ad affrontare l’ultima settimana di calciomercato invernale. Nelle ultime ore sarebbe arrivata la clamorosa indiscrezione, secondo la quale la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe accettato l’offerta di una big inglese per una delle colonne della squadra partenopea. Sembrerebbe essere già tutto fatto, cessione ormai vicina.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, delude Conte: addio immediato a gennaio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ritorno a sorpresa | Si fa in prestito

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, assalto dalla Germania: piace anche in Premier

Calciomercato Napoli, Koulibaly ai saluti: tutto fatto con il Manchester United

Dopo la grande soddisfazione per il passaggio del turno di Coppa Italia contro un’ottima Lazio, arriva la brutta notizia per i tifosi del Napoli. Secondo quanto dichiarato da Fabio Santini durante la trasmissione ‘Il Processo‘, in onda su ‘7Gold‘, la squadra partenopea avrebbe raggiunto l’accordo con il Manchester United per la cessione a titolo definitivo di Kalidou Koulibaly. La colonna del reparto difensivo degli azzurri infatti sarebbe pronto a trasferirsi in Premier League per 75 milioni di euro. Naturalmente, il trasferimento si concretizzerà solamente a giugno, quando si aprirà la prossima finestra di mercato estiva. Sicuramente sarebbe impossibile vedere concretizzarsi l’operazione già a gennaio, poiché il Napoli perderebbe un pezzo fondamentale della difesa senza avere il tempo necessario per trovare un sostituto all’altezza. Ancora nulla di ufficiale, ma dopo sei anni in maglia azzurra, 232 presenze e 10 gol, sembra essere vicina al capolinea l’esperienza napoletana del giocatore senegalese. In questi ultimi sei mesi in azzurro, sicuramente il calciatore darà il massimo per lasciare la squadra nel miglior modo possibile. Magari alzando anche un trofeo vista la semifinale conquistata in Coppa Italia.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sfuma il colpo | Il Milan gela Paratici

M.D.