Il calciomercato Milan di gennaio è rovente anche sul fronte cessioni: ultimata quella di Rodriguez. Lo svizzero potrebbe essere rimpiazzato da un ex Inter

Il Milan e Ricardo Rodriguez stanno per dirsi ufficialmente addio dopo due stagioni e mezzo. Nella serata di ieri il terzino svizzero ha scelto il Fenerbahçe come sua prossima destinazione, preferendola al Psv Eindhoven. Il club di Istanbul allenato da Ersun Yanal lo acquisirà con la formula del prestito più obbligo di riscatto a circa 5 milioni di euro. La partenza del 27enne di Zurigo lascia comunque un vuoto sulla corsia mancina che il club di Elliott (forse ancora per poco) potrebbe pensare di colmare con un ex Inter.

Calciomercato Milan, serve un’alternativa a Theo Hernandez

Adesso a Stefano Pioli serve una ‘vera’ alternativa a Theo Hernandez sulla corsia sinistra. Strappato al Real Madrid nella scorsa estate per 20 milioni di euro, il giovane francese è riuscito a conquistare anche i più scettici tanto che ad oggi è uno dei pochissimi calciatori della rosa che si ‘salvano’ da una stagione fin qui a dir poco fallimentare per i rossoneri. Le prestazioni del mancino di Marsiglia, cresciuto nelle giovanili dell’Atletico e tutt’ora miglior marcatore (e questo dice molto sulle carenze offensive milaniste che Ibrahimovic può senz’altro nascondere) della formazione milanista, non sono passate certo inosservate sia all’estero che in Italia, nello specifico sull’altra sponda del Naviglio. Rumors di calciomercato sostengono che i cugini nerazzurri abbiano provato a inserire proprio il 22enne nell’eventuale affare Politano poi non decollato, ricevendo un secco no da parte di Boban e Maldini.

THEO HERNANDEZ – STAGIONE 2019/2020

16 PRESENZE / 5 GOL e 2 ASSIST

1.368 MINUTI GIOCATI

Calciomercato Milan, idea Vrsaljko per le corsie rossonere

Per il ruolo di vice Hernandez, il nome ‘giusto’ potrebbe essere quello di Sime Vrsaljko. Il croato conosce già il campionato di Serie A viste le sue esperienze con Genoa, Sassuolo e Inter. Molto sfortunata quella con la ‘Benemata’, interrottasi dopo pochi mesi a causa di problemi fisici al ginocchio sinistro che lo hanno obbligato a ricorrere a un’operazione e indotto il club di Suning a non esercitare l’opzione d’acquisto fissata a circa 17,5 milioni di euro dopo che ne aveva versati circa 6 per il prestito oneroso. Il croato è guarito dal suo infortunio tanto che ha partecipato assieme ai suoi compagni dell’Atletico Madrid alla Supercoppa spagnola andata in scena in Arabia Saudita e che ha visto soccombere ai rigori la squadra di Simeone solo nell’ultimo atto e contro gli storici rivali del Real. Vrsaljko, che può giocare sia a sinistra che a destra dove né Calabria né Conti danno garanzie, è comunque sulla lista partenti dei ‘Colchoneros’ poiché non rientra nei piani del tecnico argentino. Per il Milan è una possibile ‘occasione’ a costo zero dato che la società spagnola potrebbe essere aperta a una sua cessione in prestito gratuito con diritto di riscatto.

