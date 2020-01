Calciomercato Milan, colpo in attacco | L’agente è in città!

Proseguono le trattative di calciomercato anche per il Milan di Boban e Maldini. L’agente di uno degli obiettivi rossoneri è a Milano per incontrare la dirigenza

Il Milan si conferma una delle squadre più attive sia in entrata che in uscita di questa sessione invernale di calciomercato. Dopo aver definito e ufficializzato le cessioni in prestito di Caldara e Reina e gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, la società rossonera si sta ora muovendo per un attaccante esterno. Nelle ultime ore è balzato in pole il nome di Cengiz Under, che piace ormai da tempo alla dirigenza. Il futuro del turco è però legato a quello di Suso, che sta vivendo il suo peggior momento in maglia rossonera e è ormai finito sul mercato. Le due società stanno così ragionando su un possibile scambio tra i due.

Calciomercato Milan, atteso l’agente di Under | Le ultime

Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità sul fronte Under. L’agente dell’esterno classe 1997 è infatti volato a Milano, dove incontrerà la dirigenza del Milan per discutere del futuro del suo assistito. Il turco non è considerato un titolare da Fonseca e spinge per cambiare aria già a gennaio. La sua valutazione si aggira però intorno ai 40 milioni di euro, con la Roma al momento ferma sulle propria posizione. Come nel caso di Under, però, anche Suso punta ad una cessione immediata per ritrovarsi. L’eventuale scambio non è ancora da escludere ed in questo senso potrebbe essere già decisivo proprio l’incontro tra l’entourage di Under e i rossoneri. Dopo Politano–Spinazzola, l’asse Roma-Milano si conferma dunque il più ‘caldo’ del momento. Si attendono ora ulteriori sviluppi.

