Calciomercato Milan, via l’esubero di Pioli | Scambio con l’ex Juve

Calciomercato Milan, un centrocampista fuori dai piani di Pioli: ci sono tre piste tra Premier League e Liga. Spunta lo scambio

Calciomercato Milan in fibrillazione. I rossoneri sono molto attivi sulle trattative, sia in entrata che in uscita. Il Diavolo sarà soggetto in questa sessione a una vera e propria rivoluzione. Già concluse diverse operazioni importanti. Volti nuovi a Milanello, fin qui, Ibrahimovic, Begovic e Kjaer, hanno già salutato Reina, Caldara e Borini. E non è certo finita qui, in entrambi i sensi. Numerosi i giocatori destinati ad arrivare in rossonero, per altri ci sarà invece l’addio.

Calciomercato Milan, Lucas Biglia verso l’estero: possibile scambio

Movimenti anche a centrocampo, dove tra i possibili partenti c’è Lucas Biglia. Il mediano argentino, in rossonero, non ha mantenuto le attese e la sua avventura, dall’estate 2017, ha avuto molti più bassi che alti. Pioli non sembra intenzionato a puntare su di lui e così le voci di una partenza si fanno sempre più insistenti. Secondo il ‘Daily Mail’, l’ex Lazio è stato proposto già a numerose squadre. I nomi caldi delle squadre in Premier League sono quelli del Norwich e del Watford. Una pista anche in Liga spagnola, dove il Celta Vigo è alla ricerca di un sostituto di Lobotka, partito alla volta di Napoli. Opzioni da tenere in considerazione da qui alla fine del mercato, nelle prossime due settimane l’addio tra Biglia e il Milan potrebbe effettivamente consumarsi.

Per quanto riguarda l’interessamento del Watford, infine, potrebbe aprirsi anche uno scambio con l’ex Juventus Roberto Pereyra, in grado di garantire un’alternativa importante ai possibili addii di Suso e Paquetà. “El Tucuman” ha collezionato pochissimi minuti nelle ultime uscite stagionali con la compagine dei Pozzo: lo scambio con Biglia potrebbe prendere quota nelle prossime ore.

