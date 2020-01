Calciomercato Inter, c’è la prima offerta per Eriksen

Calciomercato Inter, prima offerta per Eriksen: i nerazzurri spingono forte per il danese e presentano la proposta al Tottenham, le cifre

Inter scatenata sul mercato. I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di chiudere quanto prima operazioni importanti in entrata per dare ad Antonio Conte i rinforzi richiesti per puntare allo scudetto. L’operazione imbastita in poco più di 24 ore con la Roma, con la partenza di Politano verso la Capitale, permetterà di raggiungere un primo obiettivo, con l’arrivo del terzino sinistro. Leonardo Spinazzola infatti si unirà ai nerazzurri, dando un’alternativa valida a Biraghi, viste le condizioni non ottimali di Asamoah.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la verità di Marotta su Spinazzola, Politano, Vidal ed Eriksen

Calciomercato Inter, offerta per Eriksen: le cifre

Con la partenza di Politano, i nerazzurri proveranno dunque a chiudere nei prossimi giorni per il colpo Giroud con il Chelsea. Ma intanto, l’Inter prova ad accelerare per Eriksen. Dopo l’apertura di ieri del giocatore, è arrivata la prima offerta dei nerazzurri al Tottenham, di circa 10 milioni di euro, più vari bonus, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’. La richiesta degli Spurs è però intorno ai 20 milioni di euro, dunque al momento persiste una certa distanza. La trattativa proseguirà comunque nei prossimi giorni, con ottime possibilità di una chiusura positiva. L’accordo con Eriksen per l’arrivo a gennaio c’è già, il danese attende di lasciare Londra per ricominciare con la squadra di Conte in Serie A. Da non escludere ancora del tutto il piano B, che riguarda un acquisto del giocatore in estate, qualora non arrivasse l’accordo tra l’Inter e gli Spurs. Una trattativa che però, logicamente, poggerebbe su presupposti completamente diversi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, che intreccio con l’Inter: ecco il terzino

Calciomercato Inter, Vecino in partenza: affare con il Milan

N.L.C.