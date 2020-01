Calciomercato Inter, Marotta: “La verità su Spinazzola, Politano, Vidal ed Eriksen”

Calciomercato Inter, l’ad nerazzurro Marotta parla poco prima del match col Cagliari in Coppa Italia: le ultime su Spinazzola, Politano, Vidal, Eriksen

Ore febbrili in casa Inter per quanto concerne il calciomercato. I nerazzurri sono all’opera per rinforzarsi adeguatamente, in vista della seconda parte della stagione. Conte chiede innesti di rilievo in vari ruoli per poter ribadire un rendimento di altissimo profilo e contendere fino alla fine lo scudetto alla Juventus. Numerose le trattative in cui il club milanese è coinvolto, alcune pronte a concretizzarsi.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Marotta

L’ad nerazzurro Beppe Marotta è stato intervistato da ‘Rai Sport’, pochi minuti prima dell’inizio di Inter-Cagliari di Coppa Italia. Sulla trattativa in essere con la Roma per lo scambio tra Spinazzola e Politano, il dirigente non si è sbottonato e ha spiegato: “Non possiamo confermare, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Siamo però nel corso di una finestra di mercato in cui di certo siamo pronti a cogliere le opportunità”. Piuttosto diplomatiche le dichiarazioni di Marotta anche relativamente ad altri obiettivi sensibili dell’Inter. I nerazzurri in particolare stanno inseguendo i vari Vidal, Eriksen e Giroud. Giocatori sui quali non sono arrivate, neanche in questo caso, dichiarazioni definitive: “Bisogna essere trasparenti con i tifosi, non è detto si riescano a raggiungere tutti gli obiettivi – ha affermato Marotta – Dobbiamo in ogni caso puntare al massimo per rinforzarci”.

