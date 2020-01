Calciomercato Roma, che intreccio con l’Inter: ecco il terzino

Calciomercato Roma, la trattativa Spinazzola-Politano con l’Inter libera anche il nuovo terzino sinistro per i giallorossi

L’infortunio di Zaniolo ha dato un’imprevista sterzata al calciomercato della Roma per il mese di gennaio. Il grave stop del talento classe 1999 ha reso necessario per i giallorossi intervenire in attacco per trovare rapidamente un sostituto all’altezza per la squadra di Fonseca. Imbastita in poche ore, con l’Inter, una trattativa per accontentare le esigenze sia dei nerazzurri che dei capitolini. A Milano finirà Leonardo Spinazzola, andando a riempire la slot del laterale di sinistra tanto cercato da Antonio Conte. Nella Capitale, pronto ad arrivare Matteo Politano, per il quale si tratterebbe di un ritorno. Il giocatore infatti ha mosso i primi passi proprio con le giovanili giallorosse, dal 2004 al 2012. Il tutto dovrebbe essere ufficializzato domani.

Roma che dunque va alla ricerca di un laterale di fascia per colmare l’addio di Spinazzola. Il sostituto potrebbe essere proprio un ex obiettivo dell’Inter. Parliamo di Ashley Young, che nei giorni scorsi era stato accostato con insistenza al club nerazzurro. Il terzino ex nazionale inglese non è più nei piani del Manchester United e può lasciare i ‘Red Devils’. I rapporti in corso tra la Roma e il club britannico, per il riscatto di Smalling ancora da definire, potrebbero favorire la buona riuscita dell’affare. Young sarebbe stato proposto da alcuni intermediari, si tratta in ogni caso di un’operazione che non è ancora decollata. La Roma infatti non sarebbe pienamente convinta dal profilo del giocatore, che lascia qualche perplessità per la sua età (va verso i 35) e anche per i costi in termini di ingaggio.

