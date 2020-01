Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna che riguarda presente e futuro di un big bianconero

Non ce ne voglia D’Annunzio, ma quella ottenuta dalla Juventus all’Olimpico contro la Roma potremmo definirla una vittoria ‘mutilata’. Mutilata anzitutto per via dell’infortunio riportato da Demiral, nello specifico una lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale che chiude anzitempo la stagione del difensore turco ex Sassuolo, autore poco prima di finire ko del momentaneo uno a zero e che ormai da settimane era diventato un titolarissimo della difesa a scapito del super pagato de Ligt.

Calciomercato Juventus, che scontro con Sarri! Il big medita l’addio

La vittoria con la Roma è mutilata anche perché, stando alle ultime clamorose indiscrezioni di ‘Don Balon’, sancirebbe la rottura fino a domenica impronosticabile tra Maurizio Sarri e Paulo Dybala. Galeotta fu la sostituzione dell’attaccante con Higuain dopo il gol su rigore di Perotti che di fatto riaprì la gara tra i bianconeri e i giallorossi.

Siamo all’incirca al minuto 23 del secondo tempo, l’argentino sta disputando un’ottima partita e forse per questo prende nel peggior modo possibile il cambio del tecnico, a cui rivolge probabilmente parole molto ‘forti’ – coprendosi però la bocca con le mani – al momento dell’uscita dal campo.

PAULO DYBALA – STAGIONE 2019/2020

24 Presenze / 9 GOL e 8 ASSIST

1.404 MINUTI giocati

Sarri fa finta di nulla, nemmeno gli si avvicina e nel post Roma-Juve ‘sbotta’ provando a far credere di non essersela presa per la furibonda reazione del classe ’93, da lui peraltro rilanciato dopo un anno orribile e alla fine di un mercato estivo in cui Paratici ha provato in tutti i modi possibili a disfarsene.

“Non me ne può fregar di meno di quello che ha detto – le parole dell’allenatore juventino che poi conclude l’intervento lanciando una frecciata al numero 10 di Laguna Larga – Stavo pensando ad altre cose, è difficile vedere un giocatore che esce felice dal campo. Fa parte del gioco, ora spero che porti la sua rabbia in campo”. Secondo il portale spagnolo, dietro al nervosismo di Dybala ci sarebbe pure il ritorno da protagonista a suon di gol (10 nelle ultime 7 partite) di Cristiano Ronaldo che rischierebbe – ammesso che non lo abbia già fatto – di rimetterlo in ombra.

Calciomercato Juventus, Dybala si (ri)offre al top club

Per ‘Don Balon’ Dybala starebbe meditando l’addio alla Juventus. L’obiettivo dell’argentino sarebbe trasferirsi al Real Madrid, al quale già avrebbe ripresentato la sua candidatura poco meno un anno dopo il suo primo tentativo con tanto di chiamata al presidente delle ‘Merengues’ Florentino Perez.

Al club madrileno, che l’estate prossima rivoluzionerà anche se non soprattutto l’attacco, un giocatore così potrebbe far comodo e per il quale molto probabilmente non troverebbe una grande opposizione da parte della ‘Vecchia Signora’. Il cartellino del 26enne, stimato da Zidane ma molto più da Pochettino che è uno dei candidati a rimpiazzare il francese (in discussione da un po’) a giugno, può valere oggi sugli 80 milioni di euro, cifra decisamente alla portata dei ‘Blanços’.

