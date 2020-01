Calciomercato Inter, Vecino in partenza | Affare con il Milan

Calciomercato Inter, non solo lo scambio sempre più probabile Politano-Spinazzola con la Roma: si lavora anche per un altro con i cugini del Milan

Inter sempre più attiva in questa finestra di calciomercato invernale. In attesa che si concretizzino le piste che portano a Giroud, Eriksen e Young, la società nerazzurra è in queste ore al lavoro con il Milan per lo scambio tra i centrocampisti Matias Vecino e Franck Kessie.

Il giocatore uruguaiano non ha convinto Antonio Conte, non a caso l’ex Fiorentina era stato proposto al Tottenham nell’affare Eriksen. Il club londinese però avrebbe rifiutato di inserire Vecino nella trattativa: ecco che dunque avanza l’ipotesi di uno scambio tutto milanese.

Calciomercato Inter, vicino lo scambio Politano-Spinazzola

Sempre più vicino intanto lo scambio tra l’Inter e la Roma che vedrà Matteo Politano trasferirsi in giallorosso e Leonardo Spinazzola accasarsi in nerazzurro. L’infortunio di Zaniolo ha spinto i capitolini ad accelerare nella ricerca di un sostituto e la scelta è ricaduta sull’esterno poco impiegato da Conte in questa prima parte di stagione. Di contro il tecnico meneghino avrà un’alternativa sulla sinistra, considerati i problemi fisici di Asamoah e il rendimento altalenante di Biraghi. A rendere altamente probabile il concretizzarsi della trattativa l’esclusione dell’ex giocatore del Sassuolo dalla lista dei convocati di Conte in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari questa sera a San Siro.

L.O.