Calciomercato Juventus, offerta rifiutata per Rabiot

Calciomercato Juventus, niente cessione almeno per il momento per Rabiot: i bianconeri rifiutano un’offerta per il francese

La Juventus prepara le sue mosse per il mercato di gennaio. Paratici effettuerà diverse operazioni in uscita ma anche in entrata. La squadra bianconera, nonostante il primato in classifica condiviso con l‘Inter e il brillante passaggio del turno in Champions League, ha evidenziato alcune criticità. Il gioco di Sarri non è ancora decollato del tutto e la batosta in Supercoppa contro la Lazio è stata piuttosto dolorosa. Ecco perché dei cambiamenti si rendono necessari, già a partire da gennaio, per rendere la compagine campione d’Italia più forte e solida.

Calciomercato Juventus, Paratici blocca la cessione di Rabiot

Più di qualcosa potrebbe cambiare a centrocampo, dove in molti finora non hanno convinto. Khedira sarà fermo ancora per diverso tempo, Emre Can continua ad essere in lista di sbarco, Ramsey raramente è stato al top fisicamente. E poi c’è Rabiot, altro oggetto misterioso fin qui, che non ha fatto intravedere le grandi potenzialità mostrate al Psg. Il centrocampista francese è stato decisamente poco utilizzato e la sua partenza è diventata più di un’eventualità. Su di lui, negli ultimi giorni, è stato registrato l’interessamento concreto dell’Arsenal. Il giocatore è un profilo molto gradito al nuovo tecnico dei Gunners Arteta, che deve pensare anche alla sostituzione di Xhaka. Lo svizzero è infatti vicino all’addio. Tuttavia, stando ai tabloid britannici, la proposta di cessione in prestito avanzata dai londinesi ha trovato il veto da parte di Paratici, che non intende privarsi di Rabiot. Una decisione che però non avrebbe riscosso l’entusiasmo di Sarri, che avrebbe probabilmente preferito una cessione per investire su un giocatore diverso.

N.L.C.