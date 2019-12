Le confessioni choc di Cristiano Ronaldo infiammano il calciomercato Juventus. Il Cfo Paratici pronto all’assalto dei top player.

Un altro ‘mal di pancia’ per Cristiano Ronaldo. Risolta la querelle con Maurizio Sarri dopo la doppia sostituzione contro la Lokomotiv Mosca in Champions ed il Milan in campionato, il campione portoghese sarebbe di nuovo nervoso. Fonti spagnole assicurano che CR7 abbia esternato la sua rabbia con gli amici più stretti, ai quali avrebbe confessato che la Juventus è distante anni luce dal Real Madrid e che l’unico top player in rosa è Dybala, mentre quando era coi blancos poteva contare su gente come Ramos, Modric, Marcelo e Benzema. Rimpianti che, anche alla luce delle tante voci sul suo futuro, suonano come una sorta di ultimatum di Ronaldo alla Juve.

Calciomercato Juve, sondato ter Stegen. Sogno Koulibaly

Lamentele che sono state raccolte dalla dirigenza bianconera, pronta a rispondere a suon di grandi colpi. Il CFO Fabio Paratici è al lavoro per rinforzare la rosa con un top player per ogni reparto. Tra i pali è di oggi la notizia secondo cui ci sarebbe stato un sondaggio della Juventus per il tedesco ter Stegen, anche se il Barcellona sta trattando il rinnovo e vanta una clausola di rescissione da 180 milioni di euro. In difesa il grande obiettivo risponde al nome di Kalidou Koulibaly, che vorrebbe lasciare il Napoli, ma difficilmente De Laurentiis lo cederà agli eterni rivali. In alternativa non è mai tramontata la pista che porta al brasiliano Marquinhos del Psg.

Mercato Juventus, Sarri punta Kante e Salah

Per quel che riguarda il reparto mediano, invece, la richiesta di Sarri è il francese Ngolo Kante con cui ha lavorato al Chelsea, ma che i londinesi non hanno intenzione di cedere. Sempre vive le piste che portano al ritorno di Pogba e al laziale Milinkovic-Savic, si monitora anche la situazione di Kroos al Real Madrid. In attacco, infine, ci sono pochissime chance di arrivare a Mbappe e allora si prova a virare su uno tra Salah del Liverpool e Sancho del Borussia Dortmund. Sullo sfondo resta anche Mauro Icardi, per il quale è pronta un’offerta all’Inter, se non dovesse essere riscattato dal Psg.

