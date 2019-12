Calciomercato Inter e Juventus, duello per il campione d’Europa!

Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Liverpool di Jurgen Klopp, potrebbe entrare nel mirino di Inter e Juventus per la prossima estate di calciomercato

Se dovessimo trovare un neo alla rosa dell’Inter di Antonio Conte, attualmente al primo posto in classifica al pari della Juventus, sarebbe di certo il centrocampo. I nerazzurri non sembrano avere i giusti ricambi in mediana e questo deficit si è visto soprattutto in Champions League, dove la Beneamata non è riuscita ad andare oltre la fase a gironi.

Anche la Juventus di Maurizio Sarri, nonostante l’enorme profondità della rosa, avrebbe bisogno di qualcosina in più a centrocampo. I bianconeri hanno infatti una grande varietà di scelte, ma una mezz’ala di qualità potrebbe dare nuova linfa alla Vecchia Signora. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Inter e Juventus, possibile occasione Wijnaldum

In quest’ottica si inserisce alla perfezione il nome di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Liverpool di Jurgen Klopp. Il classe 1990 è in scadenza di contratto nel 2021 e, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe essere un’occasione importante per l’Inter di Beppe Marotta e la Juventus di Fabio Paratici.

Nel prossimo mese di luglio, salvo rinnovi contrattuali improvvisi, Wijnaldum avrà soltanto una stagione da disputare in maglia Reds e ciò potrebbe anche abbassare la sua valutazione su una cifra intorno ai 35/40 milioni di euro. La Juventus ci ha abituato nelle scorse stagioni a colpi di questo tipo, campioni in saldo per continuare a crescere, mentre l’Inter punterebbe su Wijnaldum per avere ancor più personalità e mentalità vincente. L’olandese infatti, nella scorsa stagione, ha trionfato in Champions League, da titolare, con la maglia del Liverpool.

