Calciomercato Inter, si raffredda la pista per il centrocampista: ecco perché

Per l’Inter il mercato si ridimensiona dopo l’uscita dalla Champions League, un obiettivo chiesto da Conte potrebbe infatti sfumare. Con l’arrivo agli ottavi di finale della massima competizione europea, sarebbero infatti arrivati nuovi fondi da investire, cosa che invece non accade con il terzo posto nel raggruppamento ed il conseguente passaggio in Europa League. Di conseguenza sembra difficile poter puntare a calciatori di prima fascia per rinforzare la rosa.

Calciomercato Inter, si raffredda la pista Vidal

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Mundo Deportivo, sarebbe difficile arrivare ad Arturo Vidal. Il centrocampista di proprietà del Barcellona infatti diventerebbe un giocatore complicato da raggiungere, anche in virtù delle richieste dei blaugrana. Quindi la società nerazzurra dovrebbe virare su altri obiettivi per garantire a Conte giocatori di qualità in mezzo al campo.

Calciomercato Inter, ecco su chi si punta a gennaio

Se sembra tramontare l’idea di mercato che vuole i nerazzurri vicini all’ingaggio di Arturo Vidal, diverso è il discorso per gli altri obiettivi di mercato. Infatti la squadra milanese sarebbe pronta a puntare su Kulusevski. Il calciatore di proprietà dell’Atalanta, ed in prestito al Parma, sarebbe favorevole al trasferimento all’ombra del San Siro. Difficile sembra però convincere i ducali che chiedono per lo meno una contropartita tecnica. La prima vede il nome di Dimarco, già nella scorsa stagione in Emilia Romagna, il secondo invece è Barrow, attaccante dell’Atalanta che stuzzica in particolar modo mister D’Aversa. Da capire quindi se si può concretizzare o meno la trattativa, con l’Atalanta convinta della cessione ed un Parma invece più ostico.

G.S.