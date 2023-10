Va all’Inter per 20 milioni, Marotta prende un top in attacco

L’Inter, dopo l’impegno contro il Benfica in Champions League, si prepara per giocare il match contro il Bologna in Serie A. Marotta però nel frattempo pensa a un possibile colpo per l’attacco. Tutte le ultime novità.

L’Inter si sta preparando per affrontare il Bologna in Serie A, per l’ultimo match da disputare prima della pausa che lascerà nuovamente spazio alle nazionali. Tutto questo dopo aver affrontato il Benfica in Champions League e vinto grazie al gol segnato da Marcus Thuram. La coperta in attacco, però, rischia di essere corta e a tal proposito Beppe Marotta starebbe preparando un colpo puntando su un top. Le ultime indiscrezioni.

L’Inter ha vinto contro la Salernitana in Serie A, grazie a un Lautaro Martinez versione super che ha segnato ben quattro gol in poco più di 20′, e poi si è ripetuta in Champions League dove ha battuto il Benfica grazie a un unico gol segnato da Marcus Thuram. Un risultato un po’ ‘bugiardo’ visto il quantitativo di occasioni da rete create dalla squadra di Simone Inzaghi.

Lo stesso Lautaro Martinez ha colpito una traversa, un palo e ha trovato l’opposizione di Trubin in diverse occasioni. In ogni caso, però, l’infortunio di Arnautovic ha reso più corta la coperta dell’attacco nerazzurro. Alexis Sanchez non è ancora al 100% e ha dimostrato di non essere ancora pronto per coprire al meglio uno dei due titolari. E per questo motivo, Beppe Marotta starebbe pensando a un colpo di mercato per gennaio. Pronti 20 milioni di euro sul tavolo. Il nome che interessa è (ancora) quello di Mehdi Taremi!

Calciomercato Inter, torna in voga il nome di Taremi! Marotta ci pensa per gennaio: servono 20 milioni di euro

Marko Arnautovic, come detto, resterà out per circa due mesi. L’Inter non vuole forzare il suo rientro e la distrazione muscolare di media entità che ha rimediato in campionato contro l’Empoli impone di andarci piano.

Serve prudenza, ma al tempo stesso serve anche copertura perché Marcus Thuram e Lautaro Martinez stanno già facendo gli straordinari. Per questo il nome di Taremi torna a farsi sentire. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter vorrebbe (ri)provarci a gennaio.

Il quotidiano sportivo ha parlato di 20 milioni di euro che l’Inter dovrebbe mettere sul piatto per poter andare a bussare alla porta del club di Taremi. Con il Porto ci sono stati colloqui già nel corso dell’ultimo mercato estivo ma poi, a causa delle richieste elevate, non se n’è fatto nulla.

A gennaio, però, Marotta e Ausilio vorrebbero riprovarci. Provando ancora una volta a far leva sulla scadenza del contratto fissata al 30 giugno del 2024 e la non-volontà del giocatore di rinnovare.