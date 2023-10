Salta Genoa-Milan: tifosi con le mani tra i capelli

Infortunio che stravolge i piani del Grifone in occasione della prossima partita contro il Milan: brutte notizie per l’attacco del Genoa

Il Genoa è una delle sorprese di questa prima fase di Serie A malgrado di punti ne abbia soltanto otto. Un allenatore alle prime armi ma con le idee abbastanza chiare come Alberto Gilardino ha dimostrato che con applicazione e lavoro sul campo si può arrivare ovunque.

Sono finora arrivate prestazioni importanti contro squadre sulla carta superiori del calibro di Roma, Napoli e Lazio. In tutte queste gare il Genoa ha dimostrato che con la palla tra i piedi ci sa fare e mettendo in moto le proprie stelle, tra cui il sorprendente Albert Gudmunsson – il miglior dribblatore di questo primo mese di campionato – e la punta italo-argentina Mateo Retegui, sono arrivati risultati sorprendenti.

In vista della gara contro il Milan, il Grifone tuttavia dovrebbe fare a meno proprio dell’ex Tigre, uscito malconcio dalla gara di Udine. Al momento si predica calma, ma è evidente che con l’assenza di Retegui Gilardino avrà qualche carta in meno da giocarsi in avanti.

Genoa, Retegui ko: salta il Milan

Una notizia del genere sconvolge i piani del Genoa poiché sin dall’inizio del campionato si è capito che il gioco dei liguri si basa sulle qualità da finalizzatore dell’oriundo scoperto da Roberto Mancini nemmeno un anno fa. Retegui ha avuto un impatto importante avendo finora segnato reti pesantissime contro Lazio, Napoli e Roma. Ma cosa gli impedirà di prendere parte al big match contro il Milan?

Retegui ha subito una contusione al ginocchio nella partita contro l’Udinese dopo un contrasto con il difensore bianconero Kristensen. È uscito dolorante dalla Dacia Arena e gli esami medici a cui si è sottoposto parlano appunto di una contusione al ginocchio che dovrebbe impedirgli di giocare le partite rimanenti fino alla pausa delle Nazionali. Dovrebbe saltare quindi il prossimo match di ‘Marassi’ contro il Milan e l’insidiosa trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Con molta probabilità non sarà nemmeno convocato dal commissario tecnico Luciano Spalletti per le gare della Nazionale contro Malta e Inghilterra.

Tuttavia, gli esami clinici non hanno evidenziato un problema tanto grave da farlo rimanere ai box per mesi: Gilardino spera di riaverlo a disposizione per la prima partita dopo la pausa delle Nazionali, contro la Salernitana il prossimo 27 ottobre.

Una tegola non da poco per il club rossoblù ed il Genoa perde cosi la sua stella principale.