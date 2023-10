Lazio: arriva la firma sul contratto, Sarri esulta

Dopo un avvio di stagione burrascoso, arrivano le prime buone notizie in casa biancoceleste.

Inizio di stagione a dir poco negativo quello della Lazio in campionato, che non sembra più riuscire ad esprimere il calcio giocato nella passata stagione.

Complice un calendario non proprio dei più semplici, che ha già visto i capitolini affrontare in trasferta Napoli, Juventus e Milan, i punti raccolti nelle prime uscite sono veramente pochi. Questo avvio negativo, infatti, rischia già di complicare i piani del club di Lotito, che ha come obiettivo quello di qualificarsi nuovamente in Champions League.

Maurizio Sarri, quindi, dovrà inventarsi qualcosa per invertire questo trend, per non rischiare di perdere ulteriore terreno rispetto alle concorrenti che vanno forte. Nonostante il momento poco felice, però, tecnico e tifosi possono festeggiare uno dei rinnovi più attesi degli ultimi anni.

Lazio a vita, Luis Alberto ha rinnovato: contratto fino al 2027

Come già accennato, nonostante un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, la Lazio può festeggiare un rinnovo molto importante.

Stiamo ovviamente parlando di Luis Alberto, che si sta rivelando uno dei calciatori migliori nonostante il brutto momento. Dopo mesi tormentati, che hanno portato il dieci biancoceleste anche a non essere convocato per alcune partite di preparazione, la situazione è finalmente rientrata.

“La S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel ha prolungato il contratto che lo lega alla Società biancoceleste per i prossimi quattro anni”. Questo il comunicato del club capitolino, che tramite i social ha scelto un modo ironico per annunciare il rinnovo.

“Giuro solennemente di non avere buone intenzioni” è la frase pronunciata da Luis Alberto nel video caricato sui social, frase presa da una delle saghe più famose al mondo: Harry Potter. Con la partenza di Milinkovic Savic in estate il mago biancoceleste si è caricato la squadra sulle spalle, diventandone il leader indiscusso sia in campo che fuori.

Maurizio Sarri non ne può più fare a meno, grazie anche alla capacità del calciatore che ha lavorato anche sulla fase difensiva. Lo spagnolo, infatti, è un centrocampista completamente trasformato dal tecnico toscano, tanto da renderlo uno dei calciatori che occupa più zone del campo durante le partite. Luis Alberto e la Lazio è un matrimonio destinato a continuare, con il sì definitivo arrivato nelle scorse ore: il mago è pronto ad incantare l’Olimpico ancora per molto tempo.

