Totti e Noemi, che imbarazzo: tutta colpa di Pio e Amedeo!

La gag ironica del duo comico Pio e Amedeo mette in imbarazzo Francesco Totti e la sua attuale compagna: c’entra anche Ilary Blasi!

Ormai da molti mesi Francesco Totti vive un rapporto sereno ed idilliaco con la sua nuova compagna. Parliamo di Noemi Bocchi, la bionda 35enne con cui lo storico capitano della Roma ha iniziato una relazione dopo la rottura con Ilary Blasi.

I due sono inseparabili, vengono spesso catturati da fotografi e telecamere in vari eventi mondani. Passano le vacanze ed il tempo libero assieme e ormai da circa un anno convivono in un appartamento in zona Roma nord. Insomma, una coppia felice dopo la burrasca sentimentale passata da entrambi.

Infatti è inutile ricordare come Totti abbia avuto ruggini enormi dalla fine della storia con Ilary Blasi, la sua storica dolce metà con cui ha rotto ogni rapporto dal 2022, scatenando la curiosità del gossip nostrano. La stessa Noemi ha subito un divorzio difficile e complicato dal primo marito Mario Caucci.

Totti e Noemi, lo sfottò allo spettacolo di Pio e Amedeo: c’entra anche Ilary Blasi

L’ultima uscita semi-pubblica della coppia Francesco Totti-Noemi Bocchi è avvenuta qualche sera fa a Roma, nello storico teatro Brancaccio. Sul palco si esibivano per l’occasione due comici che Francesco conosce molto bene, perché ha spesso fatto parte delle loro gag irriverenti.

Parliamo di Pio e Amedeo, il duo foggiano che si è fatto conoscere in giro per il mondo per il programma Emigratis, in cui erano spesso ospitati da tutte le personalità italiane ed internazionali. I due sono in tour con lo show teatrale Felicissimo Show. Totti e Noemi hanno approfittato della tappa romana per andarli a vedere dal vivo.

L’ex capitano della Roma e la sua compagna erano seduti in prima fila, accanto al celebre attore Lino Banfi. Una volta intravisti fra il pubblico, Pio e Amedeo sono andati a salutarli, creando una gag realistica live. “Sei sempre un bell’uomo”, hanno detto i due comici a Francesco Totti dopo aver salutato con due baci Noemi Bocchi. “Ma tu si cuntent?”, ha poi chiesto Amedeo mentre l’ex attaccante giallorosso annuiva.

Subito dopo è arrivata la battuta che ha tirato in mezzo anche la Blasi: “Da quando hai cacciato Ilary…”. Parole che hanno fatto ridere Totti e tutti gli altri presenti allo show. Stavolta la diatriba tra i due ex coniugi è stata pretesto per quattro risate.