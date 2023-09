Totti e Ilary di nuovo insieme, ma Noemi non molla

Totti e Ilary insieme nello stesso posto, a pochi metri di distanza, ma non c’è nessun ritorno di fiamma. A vigilare infatti ci pensa Noemi Bocchi.

I tempi del grande amore che ha unito Totti e Ilary sono ormai lontani, nonostante fossero considerati da molti come una fonte d’ispirazione. La loro storia è finita nel peggiore dei modi, ormai i due si vedono solo nelle aule dei tribunali e i loro rapporti sono ai minimi termini.

E invece nelle ultime ore i due si sono ritrovati nello stesso posto, in maniera del tutto inaspettata, a pochi metri di distanza l’uno dall’altra. Anche in questa occasione i due si sono letteralmente ignorati, mentre la più attenta a gestire la situazione è stata Noemi Bocchi.

Non è un mistero che Totti e Ilary non si siano lasciati in buoni rapporti, anzi negli ultimi mesi sono andati avanti a suon di ripicche reciproche. Ed è anche per questo che vederli a pochi metri di distanza non può che fare sensazione, anche se questo è avvenuto per un motivo importante per entrambi: l’occasione è stata la partita Roma-Frosinone Primavera, giocata allo stadio Tre Fontane, dove è sceso in campo, anche se per pochi minuti, il loro primogenito, Cristian.

Totti e Ilary insieme: l’incontro a sorpresa

I due però non si sono nemmeno sfiorati nè salutati. Lei era in compagnia di Melissa Monti, la fidanzata del ragazzo, con cui ha voluto fare un selfie pubblicato sul suo profilo. Ben presto, però, ad accorgersene è stata un’amica dell’ex calciatore e di Noemi, Elisa Barbieri, che si trovava con loro in un altro punto della tribuna insieme al marito Giancarlo Pantano. Il gruppetto è apparso sorpreso dalla presenza della showgirl.

𝗧𝗼𝘁𝘁𝗶, 𝗡𝗼𝗲𝗺𝗶 𝗲…𝗜𝗹𝗮𝗿𝘆‼️😅

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗮𝗽 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮⁉️ Durante la partita tra Roma e Frosinone Primavera le telecamere di Sportitalia pescano Totti, Noemi e amici mentre guardano la storia Instagram di… Ilary 😳#sportitalia #totti pic.twitter.com/ZRSTsHZWRr — Sportitalia (@tvdellosport) September 18, 2023

I loro sguardi, immortalati dalla telecamera di Sportitalia che trasmetteva il match, sono apparsi emblematici un po’ a tutti. Come era facile immaginare, non sono stati pochi i commenti sui social, la maggior parte dei quali tutti dalla parte di Ilary, che si è dimostrata ancora una volta superiore e ha ignorato tutti.

Ancora poche ore e Totti e Ilary saranno nuovamente insieme nello stesso posto, anche se per un motivo ben diverso. E’ in programma infatti una nuova udienza in Tribunale per discutere i termini della loro separazione, ma con un clima che non si preannuncia dei migliori.

L’accordo tra le parti sembra essere davvero lontano, soprattutto perché ora si proverà a dimostrare chi abbia tradito prima il partner.