Roma, speranze per Mourinho: l’infermeria potrebbe svuotarsi, i tempi di recupero

La Roma se la vedrà alla quinta giornata di Serie A con il Torino e José Mourinho sta ragionando sulla probabile da schierare in campo. Ma arrivano anche novità dall’infermeria.

A Roma si inizia a pensare in grande, visti gli ultimi risultati raggiunti dopo un avvio di stagione non propriamente degno di nota. Dopo il pareggio contro la Salernitana ha infatti perso contro Verona e Milan. Ma poi è arrivata la vittoria dilagante, per 7-0, contro l’Empoli e il primo successo stagionale in Europa League. Adesso, alla vigilia del match contro il Torino, la speranza di Mourinho è di recuperare prima possibile gli infortunati. Ci sono novità in tal senso.

In casa Roma, oltre all’avvio di stagione ottimo di Romelu Lukaku che già ha segnato due gol in giallorosso, a tenere banco è soprattutto la questione legata alla tenuta fisica di Renato Sanches. Il giocatore, già al Paris Saint-Germain nel corso della passata stagione, è stato spesso assente a causa di problemi fisici. E la situazione non sembra essere diversa in giallorosso. Ma Mourinho l’ha voluto fortemente in ogni caso.

Roma, il risultato degli esami di Renato Sanches: c’è stiramento alla coscia destra. I tempi di recupero

Dopo un primo tempo contro l’Empoli, il portoghese è stato schierato titolare anche in Europa League contro lo Sheriff. Ma in quell’occasione ha dovuto lasciare il campo al 28′ per un problema muscolare. La Roma ha perciò svolto tutti gli esami strumentali del caso. Sono perciò arrivate le ultime novità.

La Roma ha quindi svolto tutti gli accertamenti del caso per capire a tutti gli effetti quale fosse il problema per Renato Sanches. Il portoghese, come reso noto dal ‘Corriere dello Sport’, ha riportato uno stiramento alla coscia destra. Questo problema lo terrà fuori per diverse partite, considerando anche il fatto che fino alla sosta per le nazionali gli impegni saranno molto ravvicinati.

Il centrocampista, infatti, salterà sicuramente i match di campionato contro Torino, Genoa e Frosinone. Dopodiché con il club giallorosso svolgerà nuovi controlli con esami mirati. A quel punto Mourinho spera che il problema sarà rientrato. In modo da riaverlo a disposizione prima della sosta. Con l’inizio di ottobre, infatti, la Roma dovrà affrontare Servette in Europa League e Cagliari in Serie A. Un’arma in più farebbe perciò decisamente comodo.