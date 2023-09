Inter, offerta irrinunciabile: 25 milioni per un panchinaro

Venticinque milioni di euro per un panchinaro: arriva all’Inter un’offerta a cui è impossibile dire di no. Ecco tutti i dettagli

Anche l’esame dell’esordio in Champions League dei vicecampioni in carica è stato superato. Certo, non a pieni voti, pardon, a ‘pieni punti’, cioè portandosi a casa l’intera posta in palio, ma l’1-1 strappato dall’Inter all’Anoeta contro la Real Sociedad, al ritorno nella regina delle competizioni Uefa dopo 10 anni di assenza.

Ancora una volta i nerazzurri devono ringraziare il loro capitano, il loro ‘Toro’ scatenato, al secolo Lautaro Martinez, che con un guizzo da rapace dell’area di rigore ha acciuffato all’87esimo minuto il pari: sesto sigillo stagionale, 108esimo in maglia nerazzurra per l’argentino.

Tuttavia, sarebbe ingeneroso attribuire tutti i meriti dell’ottimo avvio di stagione dei nerazzurri solo all’ex Racing Club de Avellaneda. Non si può non menzionare Marcus Thuram che sta impressionando per continuità e qualità delle prestazioni (gol, assist, sempre nel vivo della manovra).

Asllani al Brighton, la stagione è lunga: l’Inter fa muro

Ma è tutto il collettivo nerazzurro che al momento gira a meraviglia. Anche quelli meno impiegati da mister Simone Inzaghi quando vengono chiamati in causa, non fanno mancare il loro prezioso contributo riuscendo anche a mettersi in mostra a dispetto dello scarso minutaggio. Non per nulla, un club ha bussato alla porta della ‘Beneamata’ con 25 milioni di euro nell’altra mano per un nerazzurro che è a tutti gli effetti un panchinaro.

Anche il centrocampista albanese Kristjan Asllani si è fatto trovare pronto quando Inzaghi lo ha gettato nella mischia nei minuti finali del vittorioso Derby con il Milan. D’altronde, l’ex Empoli in una dichiarazione di qualche settimana fa ha esternato tutta la propria felicità per essere rimasto all’Inter per un altro anno. Ecco perché in campo dà l’anima anche se viene impiegato per pochi minuti.

Nel match contro la Real Sociedad Kristjan è stato tra i peggiori, una bocciatura senza possibilità di rilancio. E – anche per questo – sono nati nuovi importanti rumors di calciomercato.

Tuttavia, il futuro di Kristjan Asllani in nerazzurro non è certo. Molto dipende dallo spazio che avrà da qui ai prossimi mesi, con la sessione invernale di mercato che è il primo banco di prova. Anche perché sulle sue tracce, come riferisce interlive.it, c’è il Brighton di Roberto De Zerbi che lo ha già sondato qualche tempo fa. Non è da scartare la possibilità che il centrocampista albanese, complice lo scarso minutaggio, possa essere tentato dall’idea di cambiare aria.

L’Inter, però, nonostante la congrua offerta di 25 milioni di euro, crede ancora nell’ex Empoli e, quindi, difficilmente se ne priverà a stagione in corso. Di conseguenza, ogni discorso sull’eventuale approdo al Brighton di Asllani è rimandato alla prossima estate.

