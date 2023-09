Roma: Mourinho via, la decisione a sorpresa

Josè Mourinho è sempre pronto a dire addio alla Roma. Un annuncio inaspettato, ecco cosa può succedere: la verità sulla separazione

Un momento difficile per la Roma targata Josè Mourinho, ma tutto può cambiare in poco tempo a partire dalla prossima sfida casalinga contro l’Empoli. Un solo punto conquistato nelle prime tre sfide di campionato: la voglia è quella di tornare subito alla vittoria per puntare subito in alto.

Un periodo complicato per la compagine giallorossa, che vuole riprendersi il prima possibile in vista dei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di rientrare subito in corsa per le prime quattro posizioni nella classifica di Serie A. Il progetto con Mourinho era partito subito a mille con il trionfo della Conference League, ma al momento i risultati latitano ad arrivare. L’entusiasmo dei tifosi, però, resta sempre quello di un tempo per mostrare un attaccamento totale sempre al fianco dei loro beniamini.

Roma, l’annuncio di Mourinho: il retroscena

Saranno mesi decisivi per capire il futuro dell’allenatore portoghese: ecco il retroscena sulla sua posizione contrattuale, ecco cosa farà. Un momento decisivo per programmare anche quello che succederà a partire dal 2024.

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano Leggo, Mourinho vuole tornare a collezionare i tre punti dopo aver collezionato già due sconfitte nelle prime tre giornate. L’allenatore portoghese punterà tutto sul ritorno eccellente di Romelu Lukaku, arrivato in giallorosso nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Il suo futuro resta sempre in bilico con la decisione ufficiale ad inizio nel 2024. Ora è tutto in bilico per il rinnovo contrattuale che è in scadenza nel prossimo giugno: l’obiettivo resta quello di conquistare una qualificazione alla prossima Champions League che manca da parecchio tempo in casa giallorossa.

La tempesta è già in atto nella Capitale, ma tutto può cambiare. Mourinho ha richiesto a gran voce anche l’arrivo di un dirigente mediaticamente molto forte. Inoltre, tutto ruoterà anche sulla possibile permanenza di Dybala e Lukaku anche in ottica futura.

Le proposte pazze dall’Arabia Saudita sono arrivate anche per il manager portoghese, che l’ha subito rifiutate per continuare il suo percorso avvincente alla guida dei giallorossi. Saranno decisivi questi mesi per fare un bilancio complessivo della gestione Mourinho: tutto ruota intorno ai risultati sportivi per capire dove arriverà questa Roma. L’allenatore giallorosso cercherà di massimizzare tutto affidandosi ad una coppia da urlo composta da Lukaku e Dybala, voglioso di tornare ai massimi livelli.