Infortunio per un Big di Serie A: tremano anche i fantallenatori

Brutte notizie per un big di Serie A. Infortunio preoccupante nell’impegno europeo. Adesso anche i fantallenatori sono preoccupati.

Nuovo infortunio negli impegni europei di questa settimana. Uno dei big in attacco della Serie A è uscito per infortunio prima del previsto in Conference League. Adesso i tifosi e i fantallenatori che lo hanno preso all’asta stanno tremando.

Uno dei giocatori più in forma in questo inizio di stagione ha subito un infortunio che lo ha costretto ad uscire durante l’intervallo, dopo aver tenuto botta per due minuti. L’infortunio di Nico Gonzalez ha tenuto la Fiorentina col fiato sospeso per tutta la serata. In seguito ad una botta subita, Nico Gonzalez è uscito nel corso dell’intervallo del match tra Fiorentina e Genk, finita poi 2-2 grazie a una doppietta di Ranieri.

Partito titolare in tutte le partite della Fiorentina finora, adesso anche Italiano teme di perdere il suo numero 10 per la prossima partita contro l’Udinese, da giocare domenica.

Infortunio per Nico Gonzalez: i tempi d’attesa

Nico Gonzalez ha accusato un problema tra addome e anca durante l’ultima partita di Conference League contro il Genk. È in dubbio per la prossima partita di Serie A contro l’Udinese, e lo stesso Italiano ha espresso le sue perplessità sulle condizioni: “Non so cos’è successo, sentiva un male atroce e ha chiesto il cambio, speriamo non sia niente di particolare perché sapete quanto è importante Nico per noi. Mi auguro che sia qualcosa che possa passare velocemente”.

Secondo le voci, il 10 dei viola stava già meglio dopo il cambio, ma la vicinanza con la prossima partita lo tiene ancora in dubbio, con Kouamè pronto a sostituirlo nel ruolo di ala destra. L’infortunio non sembra molto preoccupante, e molti nell’ambiente Fiorentina sono fiduciosi sulla presenza dell’argentino per la prossima partita, almeno da subentrante.

Preso dallo Stoccarda per poco più di 24 milioni, Nico Gonzalez è alla terza stagione con la Fiorentina, dove ha giocato 88 partite, segnato 26 gol e servito 15 assist. Considerato il giocatore cardine a livello offensivo della squadra, il giocatore classe 1998 vuole trascinare la squadra nei piani alti della classifica, puntando verso i primi 6 posti.

Questo infortunio potrebbe mettere i bastoni tra le ruote di Italiano, ma probabilmente darà problemi solo per la prossima partita in campionato. Dopo i vari problemi fisici nella scorsa stagione, e il doloroso forfait poco prima del Mondiale vinto dalla sua Argentina, adesso Nico Gonzalez vuole lasciare il segno con il suo club.