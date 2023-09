Doppia firma per la Juve: Allegri esulta

La Juventus targata Massimiliano Allegri sta già lavorando ad una doppia firma importante: così Giuntoli rende felice il mister bianconero

Nella settimana di partenza delle varie competizioni europee, la Juventus ha concentrato le proprie forze esclusivamente sul fronte campionato. È questa, ovviamente, la grande differenza rispetto alle stagioni passate. Sulla carta i bianconeri non rappresentano la candidata principale alla conquista dello Scudetto, ma tale dettaglio potrebbe incidere.

Questo perché comunque mister Massimiliano Allegri ha a disposizione una rosa indubbiamente forte ed attrezzata nel complesso. E considerando che Dusan Vlahovic e Federico Chiesa stanno ricominciando a dare il meglio di loro, c’è la sensazione che la ‘Vecchia Signora’ possa finalmente alzare l’asticella. Il tecnico livornese, dal canto suo, sperava di poter contare pure su Paul Pogba nelle settimane a venire.

Invece, in attesa delle controanalisi, il centrocampista francese è stato sospeso in via cautelare per positività ai metaboliti del testosterone. E difficilmente l’ex Manchester United tornerà in campo con la maglia del club di Exor. Poco male tutto sommato, tenendo conto della presenza di uno come Adrien Rabiot in mediana.

Juventus, Giuntoli al lavoro per il rinnovo di Rabiot e non solo

Stiamo parlando probabilmente del punto di riferimento principale di Allegri all’interno del suo scacchiere. Possiamo dire tranquillamente che il rinnovo annuale del classe ’95 (28 anni compiuti lo scorso 3 aprile) è stato il colpo più significativo in estate della dirigenza capitanata dal Football Director Cristiano Giuntoli.

La squadra sicuramente avrebbe risentito parecchio di un’eventuale partenza della mezz’ala transalpina, la quale ha mostrato grande riconoscenza nei confronti della compagine torinese. Non è da tutti al giorno d’oggi. Anche quest’anno l’ex Paris Saint Germain punta alla doppia cifra in termini di gol. Uno degli scopi principali del gioco di Allegri è anche proprio mettere in condizione il ‘suo pupillo’ di segnare.

E lui è cresciuto non poco sotto questo aspetto. L’obiettivo della Juventus è trattenere Rabiot anche in futuro, ragion per cui Giuntoli e il suo staff si sarebbero già attivati per prolungare ulteriormente la scadenza dell’accordo scritto del calciatore di Saint-Maurice.

Il francese percepisce un ricco ingaggio che ammonta a ben 7 milioni di euro netti all’anno, gli stessi che percepisce il suo compagno di squadra Dusan Vlahovic. Non è da escludere un adeguamento dello stipendio, considerando che allo stato attuale delle cose la pedina più pagata dalla ‘Vecchia Signora’ è Paul Pogba.

Guadagna una cifra di gran lunga inferiore, invece, Manuel Locatelli, ossia 3 milioni netti. A tal proposito, la Juventus starebbe pensando anche al rinnovo dell’ex Sassuolo, che andrà in scadenza nel 2026. Insomma, dirigenza bianconera già al lavoro per i due fedelissimi di Massimiliano Allegri. Staremo a vedere.

