Inter: offerta da 1.3 miliardi, ecco il possibile proprietario

Un nuovo proprietario per l’Inter con la cessione decisiva di Zhang: proposta importante da 1,3 miliardi di euro

Già da tempo si è parlato della possibile cessione del club nerazzurro che cercherà di concretizzare il prima possibile. Sarebbe davvero un punto a favore di Zhang vendere la società milanese a 1,3 miliardi di euro. Prima lo scudetto vinto con Antonio Conte, poi la finale di Champions League conquistata, seppur persa contro la corazzata del Manchester City. Un exploit importante per l’Inter con Zhang pronto subito a vendere le sue quote di maggioranza.

L’Inter continua a volare in campionato con quattro vittorie su quattro collezionate in Serie A. Un momento decisivo per essere sempre più in alto senza lasciare inutilmente punti per strada. La compagine nerazzurra ha trovato anche un pari in Champions League al debutto stagionale contro la Real Sociedad, ma ora cambieranno molte cose a livello societario. Già da due giorni le notizie sono diventate sempre più insistenti per quanto riguarda l’addio di Zhang, pronto a vendere la sua maggioranza.

Inter, la cessione del club nerazzurro: ormai ci siamo, ecco a chi

In casa Inter continuano ad non esserci certezze a livello societario. L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato come la banca d’affari americana, Raine Group, abbia trovato un’offerta suggestiva per Steven Zhang pronto a cedere la sua maggioranza ad un fondo arabo.

Una maxi-operazione davvero decisiva con una valutazione del club nerazzurro di circa 1,3 miliardi di euro, una cifra maggiore della precedente cessione del Milan. L’offerta arriverebbe così da un fondo proveniente dall’area medio-orientale molto legata ai sauditi. L’idea sarebbe quella di Investcorp, che è un fondo appartentente al Bahrein, ma racchiude tanti capitali dalla vicina Arabia.

Una voglia di continuare a puntare sempre più in alto con un cambio repentino a livello societario. L’Inter continua a proseguire alla grande in campo con la guida tecnica sapiente di Simone Inzaghi, che ha fatto passi da gigante una volta arrivato a Milano. Un miglioramento complessivo portando avanti il discorso precedente iniziato da Antonio Conte. Ora i nerazzurri vorrebbero nuovamente trionfare in campionato con lo Scudetto obiettivo primario. Saranno mesi frenetici con la notizia della cessione societaria sempre più consistente. Un momento decisivo in vista del futuro con la chiusura dell’affare totale: ecco chi potrà essere il nuovo proprietario dell’Inter.