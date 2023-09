Romelu Lukaku, garage mostruoso per il bomber della Roma: tutte le sue auto

Romelu Lukaku non bada a spese quando si tratta delle sue vetture: un giro nel suo garage fa drizzare i peli! Che auto incredibili.

L’auto che guidano per i calciatori spesso rappresenta anche uno status symbol. Con la disponibilità economica che hanno a disposizione, davvero riescono a soddisfare ogni tipo di capriccio ed è quello che fa – quando può – Romelu Lukaku, nuovo imperatore di Roma e coppia d’attacco molto entusiasmante con l’argentino Paulo Dybala. L’ex Inter viene da due reti consecutive, ovvero una in campionato contro l’Empoli, in occasione del 7-0 complessivo, e una in Europa League, al debutto internazionale stagionale, contro lo Sheriff.

Risultati da festeggiare, e perché non farlo con un giro a tutta birra in auto? D’altronde, Big Rom ha davvero l’imbarazzo della scelta fra i suoi motori. I suoi gusti sono rivolti a vetture sportive, che assicurano grandi prestazioni, e al contempo molto particolari e ricercate nelle caratteristiche.

La più recente delle auto che ha in garage ha fatto parlare molto, poiché il bomber ne ha postato una fotografia sui social, ben orgoglioso del suo acquisto. Si tratta di una Maserati Levante Trofeo. Un’auto da circa 200mila euro molto elegante e arrembante. Una vettura molto potente, che può scattare da 0 a 100 km in appena 4,1 secondi. Inoltre, può raggiungere i 300 km/h di velocità massima, in Europa.

Il garage sportivo e lussuoso di Romelu Lukaku: che auto per il belga!

Non è di certo una novità apprezzare una vettura simile nel garage del nazionale belga. In passato si è già dimostrato molto avvezzo all’universo dei motori, di cui è appassionato e per i quali non bada a spese. Ad esempio, è stato avvisato in giro con una Maserati Ghibli, una berlina 3v. Per sfoggiarla, il giocatore scelse lo Stadio San Siro da sfondo e lui seduto sul cofano anteriore della vettura italiana.