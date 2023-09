Costanza, che spacco: lady Vieri toglie il fiato

Costanza Caracciolo, la splendida moglie di Christian Vieri, non si smentisce proprio mai: elegantissima e con un abito super provocante

C’è un motivo per cui ancora oggi Christian Vieri più di altri incarna l’ideale del ‘bomber’. Non soltanto per quanto ha fatto a livello calcistico, con una carriera costellata di successi e con una grande abilità a fare gol, che lo colloca tra i principali centravanti italiani di ogni epoca. Ma anche perché nella sua vita ha avuto fidanzate davvero invidiabili. Dopo le relazioni avute in passato con Elisabetta Canalis e Melissa Satta, ha trovato la felicità con Costanza Caracciolo.

33 anni, l’ex velina siciliana lo ha reso marito e padre felice di due figlie. Caratterizzata da grande eleganza e fascino sublime, Costanza, oltre ad aver scritto pagine di storia di Striscia la Notizia come una delle veline più acclamate di sempre, con una coppia che ha fatto epoca insieme a Federica Nargi, si è costruita una brillante carriera come modella, conduttrice televisiva, influencer e imprenditrice.

La sua classe sublime la rende un personaggio particolarmente apprezzato a livello trasversale, dal pubblico maschile e femminile. Il tutto si riflette in un vasto seguito sui social (oltre un milione e 300 mila followers su Instagram), che non si perde assolutamente nessun aggiornamento sulla sua vita. Costanza viene accompagnata costantemente da un pubblico entusiasta che la sostiene sempre e comunque, conquistato dalla sua leggiadria.

Costanza Caracciolo, shooting micidiale per la strada: la gonna scopre delle gambe fantastiche

Nel corso dell’estate, non potevano mancare scatti a dir poco spettacolari che hanno conquistato la platea. Ma anche ora che l’estate è finita, Costanza continua a dettare legge e si proietta più carica che mai verso i nuovi impegni, non mancando mai di illuminare la scena.

In look total white, per le strade di Milano, da’ semplicemente spettacolo, le basta pochissimo per accendere in un attimo la passione dei fan dal vivo e sui social. Tacchi altissimi e gonna clamorosa, con uno spacco incredibile, che mette in evidenza le sue gambe perfette.

Una visione provocante che raccoglie like e complimenti a più non posso, il copione si ripete spesso e volentieri sempre uguale ma è sempre particolarmente gradito dai followers. Si capisce facilmente perché ‘Bobo’ Vieri resti uno degli uomini più invidiati d’Italia.