Elodie senza niente addosso, Iannone a bocca aperta

Lo scatto postato da Elodie su Instagram per annunciare l’uscita del nuovo brano ha mandato in visibilio i suoi tantissimi follower.

Dopo essere stata tra le protagoniste principali dell’estate musicale 2023 grazie al singolo Pazza Musica, realizzato assieme a Marco Mengoni, Elodie torna alla ribalta con un nuovo brano che ha già fatto impazzire tutti i suoi fan. Allo scoccare della mezzanotte di venerdì 22 settembre è infatti uscito il singolo ‘A fari spenti’, che sta già riscuotendo un certo consenso tra gli estimatori dell’artista romana. Nel video del nuovo pezzo si può vedere Elodie in una versione diversa rispetto a quella a cui ci aveva abituati.

La cantante questa volta ha scelto di modificare i propri occhi, rendendoli di ghiaccio. Elodie esce dall’acqua senza veli, senza trucco e con i capelli bagnati, ma ciò che colpisce è soprattutto il colore degli occhi molto diverso dal nocciola ‘naturale’.

Grazie all’utilizzo di un paio di lentine colorate Elodie è riuscita a mostrarsi con degli splendidi occhi azzurri, molto grandi e attrattivi. Anche stavolta, quindi, la cantante di brani come Due e Bagno a mezzanotte è riuscita a conquistare i suoi ammiratori, sia sul piano musicale che dal punto di vista estetico.

Elodie da urlo su Instagram: si vede tutto

I seguaci di Elodie si aspettano sempre qualche tocco di classe da parte dell’artista capitolina, che già in passato ha stupito tutti con i suoi strepitosi look. Oltre a tagli eccentrici come i caschetti biondi, Elodie ha spesso sfoggiato anche un fisico da urlo, ulteriormente esaltato da un abbigliamento decisamente sensuale.

L’uscita del brano ‘A fari spenti’ è stata ovviamente annunciata anche via social da Elodie, che ha voluto pubblicare su Instagram uno scatto che ha lasciato letteralmente senza fiato i suoi tantissimi fan. Nella foto, infatti, la cantante si mostra esattamente come nel video, ovvero senza veli e con la lunga chioma che copre le sue generose forme.

Lo scatto ha già fatto il pieno di like e sotto al post in moltissimi hanno voluto fare i complimenti a Elodie, sia per il brano che per la sua straordinaria bellezza. Tanti follower hanno già ribattezzato Elodie con il soprannome di “Elodea“: tra questi anche personaggi noti come Andrea Delogu. Non mancano anche molti commenti divertenti, tra cui quello del fan Alessandro: “Si ho capito però uno neanche a mezzanotte può entrare tranquillo su Instagram?“.