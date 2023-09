Federica Nargi, sabbia bollente: la foto in bikini manda Instagram in tilt

L’ex velina di Striscia esplosiva sulle sue pagine social: Federica Nargi in bikini è semplicemente esagerata

Sono anni che il mondo dello spettacolo non riesce proprio a fare a meno di lei: e l’incantevole Federica Nargi rimane una delle stelle più luminose dello show business italiano. L’ex velina, mai così bella, è stata ancora una volta grande protagonista sui social network.

Una bellezza che, seppur prorompente, non è praticamente mai sfociata nella volgarità. Ed è probabilmente questo il segreto di Federica Nargi, nata a Roma il 5 febbraio 1990 e che ha iniziato la sua carriera come modella. Un discreto successo che le ha poi aperto le porte dello spettacolo, con ‘Striscia la Notizia‘ che l’ha consacrata come una delle veline more più amate di sempre. Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, la volle a tutti i costi per affiancare la bionda Costanza Caracciolo.

Sui social è una delle indiscusse regine, seguite da tantissime persone – addirittura 4,2 milioni di followers solo su Instagram – grazie agli scatti che pubblica quasi a cadenza quotidiana. Che si tratti di istantanee che la ritraggono al lavoro o semplicemente foto di relax in vacanza, il successo è praticamente assicurato. Ed i complimenti, anche dal pubblico femminile, non mancano proprio mai.

Federica è anche un’affermata conduttrice e recentemente ha partecipato alla conduzione della trasmissione ‘Gialappashow‘ al fianco dell’arcinoto trio comico ‘Gialappa’s Band’: gli apprezzamenti sono arrivati anche in questo caso.

Federica Nargi e il bikini spaziale: fan in delirio

La vita privata di Federica Nargi la vede ormai dal marzo 2009 fare coppia fissa con l’ex attaccante di Cagliari, Juventus e Milan Alessandro Matri. I due sono molto innamorati e uniti ed hanno anche due figlie: Sofia di 6 anni e Beatrice di 4.

Ma ciò che sta rendendo sempre più virale il profilo dell’ex velina sono gli scatti di fine estate che Federica sta recentemente pubblicando. Mai così sexy, dopo Ponza e Ibiza proseguono le vacanze della showgirl romana che si mostra più bella che mai in spiaggia. Bikini strettissimo che lascia ampio spazio alle sue curve esplosive: e i fan non possono che rimanere estasiati.

In poche ore non si sono fatti attendere commenti e likes all’istantanea bollente che la Nargi ha concesso ai followers. Passa il tempo ma la sua bellezza sembra essere senza tempo: oggi come tanti anni fa, la Nargi rimane tra le donne più amate e desiderate dello spettacolo italiano.