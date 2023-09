Lukaku al centro della Roma: il piano di Mourinho

L’arrivo di Romelu Lukaku è stato senza dubbio il grande colpo di mercato della Roma, e José Mourinho punta molto sul belga: una statistica fa ben sperare

Durante l’ultimo giorno di calciomercato la Roma ha messo a segno quello che, probabilmente, può rivelarsi il colpo più importante dell’estate italiana: il ritorno in Serie A di Romelu Lukaku. Il belga ha scelto nel finale di mercato una destinazione inaspettata.

Le mancate risposte alle chiamate da parte dell’Inter, i tentativi approdare alla Juventus, non andati a buon fine solo per il mancato accordo tra i club. Poi il tentativo di flirt dei ricchissimi club sauditi e tutto ciò ha monopolizzato le pagine dei quotidiani sportivi fino al blitz del club capitolino.

L’allenatore giallorosso José Mourinho conterà anche su di lui per rialzare la squadra dopo un inizio di campionato decisamente difficile, con un pareggio, contro la Salernitana, e due sconfitte contro Hellas Verona e Roma nelle prime tre partite di campionato. Il portoghese, però, in vista della quarta giornata contro l’Empoli, può fare affidamento su una statistica interessante: all’esordio da titolare, Lukaku fa (quasi) sempre gol.

Roma, Lukaku segna sempre all’esordio: la statistica che fa ben sperare

È dalla stagione 2017/18, giocata al Manchester United proprio con lo Special One in panchina, che questa tradizione non fallisce mai: in quell’occasione Big Rom mise a segno una doppietta nel 4-0 casalingo contro il West Ham. Romelu resterà poi all’Old Trafford per due stagioni, condite da 42 gol in 96 presenze.

Dallo United all’Inter, altro debutto e altro gol: stavolta alla prima giornata di campionato contro il Lecce, nella vittoria per 4-0 della squadra allenata da Antonio Conte, Lukaku segna il terzo gol dei suoi, mettendo il punto esclamativo su una grande prestazione conclusa con la splendida rete di Antonio Candreva.

Nonostante l’esperienza negativa nella stagione 2021-22, il belga ha segnato anche all’esordio con il Chelsea, realizzando il gol che ha aperto le marcature nello 0-2 in casa dell’Arsenal. La sua annata in Blue è stata decisamente negativa, tanto da spingerlo al ritorno in nerazzurro dopo solo una stagione, e anche in occasione del suo secondo debutto interista è andato a segno: sempre contro il Lecce, ma stavolta al Via Del Mare, impiegando meno di due minuti per aprire le marcature di una partita che finirà 1-2.

All’esordio da titolare con una nuova maglia, dunque, Lukaku è praticamente una sentenza, e questa è la speranza di José Mourinho, che si affiderà soprattutto a lui per la partita casalinga contro l’Empoli prevista per domenica 17 settembre alle 20.45.

I toscani, tra l’altro, sono una delle vittime preferite del belga, che ha segnato due gol e servito un assist nelle due partite giocate contro gli azzurri. Chissà che non possa ripetersi ancora, confermando due tradizioni in una sola gara.