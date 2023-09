Il primo colpo del 2024 lo mette a segno la Juve, arriva per 22 milioni

La Juventus pianifica le mosse per il futuro e prova a chiudere il primo colpo del 2024: arriva in bianconero per 22 milioni

Una nuova tempesta si è abbattuta sulla Juventus e venirne fuori per i bianconeri non sarà semplice. La positività al testosterone di Paul Pogba ha rovinato l’inizio di stagione positivo della squadra di Allegri e aperto nuovi dubbi sulla formazione piemontese.

Il francese, al momento, è stato sospeso in via cautelativa e, se sarà confermata la positività, rischia fino a quattro anni di squalifica. Questo però non può fermare la Juve, dentro e fuori dal campo. Allegri dovrà continuare a vincere sul rettangolo verde per dare concretezza a quello che lui stesso ha definito un sogno: la corsa scudetto. Fuori la società dovrà lavorare per rendere ancora più competitiva una rosa che in estate ha fatto l’arrivo del solo Weah.

Qualche altra cosa a gennaio andrà per forza di cose fatta e Cristiano Giuntoli già sta lavorando ai primi colpi per il 2024. Si parla con insistenza di Habib Diarra, 19 anni, centrocampista francese dello Strasburgo, da tempo nel mirino della formazione bianconera. Ma qualcosa potrebbe essere fatta anche in difesa ed è proprio per la retroguardia che si registra un’importante indiscrezione di mercato: Sacha Boey potrebbe presto sbarcare a Torino.

Calciomercato Juventus, Giuntoli punta Boey

La Juventus avrebbe messo gli occhi sul difensore franco-camerunese del Galatasaray. Stando a quanto si legge su diverse testate turche, la società piemontese avrebbe mosso dei passi concreti per il 22enne, che piace anche ad alcune società di Premier League.

Proprio questo potrebbe rappresentare il vero problema per la Juve, anche più dei 22 milioni richiesti dalla società turca per cedere il difensore. Boey, infatti, preferirebbe proprio l’approdo nel campionato inglese, mettendo quindi i bianconeri dietro nelle sue preferenze. Questo non significa che Giuntoli non proverà a strappare il difensore alla concorrenza inglese, magari provando a ripetere quanto fatto a Napoli con Kim.

Il centrale sudcoreano fu acquistato dai partenopei proprio dal campionato turco e si è rivelato subito un acquisto azzeccato tanto che, dopo un anno e uno scudetto vinto, è arrivato al Bayern Monaco per una cifra quasi tre volte superiore a quella spesa per prenderlo dal Fenerbahce.

Ora Giuntoli punta Sacha Boey dal Galatasaray, sperando di ottenere la stessa riuscita di Kim. Servono 22 milioni e il primo colpo del 2024 della Juventus si può già chiudere. Premier permettendo.