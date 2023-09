Giuntoli a Italia-Ucraina: osservato speciale per la Juventus

Il direttore sportivo della Juventus Giuntoli in tribuna in occasione di Italia-Ucraina: nel mirino un giovane di talento.

Resta vigile sul mercato la Juventus. I bianconeri, in estate, si sono concentrati soprattutto sulle operazioni in uscita tese a piazzare altrove gli elementi della rosa poco graditi a Massimiliano Allegri. L’obiettivo è stato raggiunto ed ora il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrà iniziare a pianificare i prossimi movimenti in entrata. Ecco spiegata la sua presenza a San Siro, in occasione della gara di qualificazione all’Europeo 2024 che ha visto l’Italia battere l’Ucraina.

Il manager bianconero, in particolare, era interessato ad osservare dal vivo un particolare componente della formazione allenata da Serhij Rebrov: parliamo di Georgiy Sudakov, schierato titolare dal proprio commissario tecnico. La prestazione fornita dal 21enne, però, non è stata all’altezza delle aspettative.

Da una sua palla persa in fase di costruzione, infatti, è nata la rete del vantaggio azzurro firmata da Davide Frattesi su assist di Davide Zaccagni. Dopo quell’errore il classe 2002 non si è più ripreso, rendendosi protagonista di altri errori in appoggio. L’interesse di Giuntoli nei confronti del numero 10 dello Shakhtar Donetsk, in ogni caso, resta vivo e nelle prossime settimane il manager avrà di nuovo modo di vederlo all’opera. Sudakov, in particolare, piace per la sua duttilità: di professione trequartista, all’occorrenza può anche essere impiegato mezzala in un centrocampo a 5 (lo stesso utilizzato da Massimiliano Allegri) o largo sulla fascia sinistra.

Il tutto, rendendosi spesso determinante in fase offensiva. Nella scorsa stagione, ad esempio, ha messo a segno 5 gol ed 11 assist in 39 apparizioni complessive. In quella attuale, invece, ha già segnato una rete in due partite di campionato.

Juventus, Giuntoli in tribuna: c’è un osservato speciale

Riuscire ad ingaggiarlo non si preannuncia facile, per un paio di motivi. In primis, la valutazione. Lo Shakhtar Donetsk non ha bisogno di vendere e lo farà partire soltanto in presenza di un’offerta da almeno 30 milioni. La concorrenza, poi, si preannuncia quanto mai folta: alla corsa si sono iscritti il Brighton di Roberto De Zerbi ed il Napoli.

La Juventus, dal canto suo, continuerà a monitorarlo in attesa poi di capire se provare a piazzare l’affondo vincente oppure passare oltre. Il nome di Sudakov, intanto, è segnato in rosso nel taccuino di Giuntoli e con la probabile squalifica di Paul Pogba (rischia una squalifica fino a 4 anni) non è da escludere un possibile assalto già nel corso della sessione invernale del mercato.