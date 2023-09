Juventus, caso Pogba: la squalifica, ecco cosa rischia

Sono stati anni tremendi per Paul Pogba: ora rischia la lunga squalifica dopo la positività al testosterone, la verità

Nelle ultime ore tiene banco il caso Pogba. A sorpresa la notizia tremenda che ha coinvolto il centrocampista francese, che ha rivelato proprio nella giornata di ieri di essere stato vicino all’addio al calcio. Tanti problemi nella sua vita e nella sua carriera che gli hanno impedito di esprimersi al meglio in questi anni. La sua voglia di giocare è sempre quella di sempre, ma ci sono stati numerosi impedimenti.

Ancora una brutta notizia in casa Juventus con il caso Pogba. Dopo i numerosi infortuni rimediati nelle ultime due stagioni, ora il centrocampista francese rischia davvero grosso dopo la positività riscontrata di testosterone. Un periodo nefasto per il giocatore bianconero, che ha attraversato numerosi ostacoli negli ultimi anni. Dalle vicende personali ad una carriera che si è bloccata improvvisamente: le dinamiche potrebbero essere collegate visto che non è stato molto sereno in questi anni.

Juventus, altra brutta vicenda in casa bianconera: cosa rischia Pogba?

Dalle stelle alle stelle in poco tempo. Basta un attimo nel mondo del calcio e nella vita in generale per rovesciare davvero tutto: ora rischia davvero tanto affrontando anche un processo per capire le sue intenzioni. Tutto sarà più chiaro a breve senza dare giudizi affrettati in materia scientifica: Pogba era stato acquistato dalla Juventus per riprovare a rimetterlo in sesto dopo la sua parentesi al Manchester United.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica la positività potrebbe mettere a serio rischio la carriera di Paul Pogba in caso di possibile squalifica di 4 anni. Già nelle ultime due stagioni l’apporto del centrocampista francese è stato minimo a causa di numerosi infortuni: la vicenda dell’esorsione del fratello Mathias e di altri amici è stata deleteria per la sua carriera. Pogba stava provando a recuperare una forma migliore, ma ogni volta che sembrava pronto per stupire ha avuto un ostacolo da aggirare.

Pogba è stato positivo al testosterone dopo il controllo antidoping nella sfida inaugurale della Dacia Arena contro l’Udinese. Il Tribunale Nazionale antidoping ha optato subito per sospensione cautelare, ma ora si aspettano le controanalisi. Il suo agente Rafaela Pimenta ha rivelato che il suo assistito non ha avuto mai l’intenzione di infrangere le regole. A breve ci saranno novità più accurate sull’accaduto.