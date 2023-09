Presidente contro Capitano: vuole la sua cessione

Il presidente del club ha preso una decisione molto ferma sul capitano della squadra: vuole negoziare la cessione. Il motivo.

Non sempre la finestra di calciomercato si conclude al gong. Ci sono situazioni molto più delicate da definire, per le quali non bastano i mesi a disposizione e bisogna pianificare al meglio ogni aspetto. Per i tifosi non c’è modo di restare sereni, sopratutto quando si pensa a un giocatore iconico per il club. È il caso di uno dei capitani di una delle squadre più conosciute d’Europa.

Peter Lim, presidente del Valencia, avrebbe preso la decisione di cedere l’emblematico Gabriel Paulista, difensore brasiliano 32enne. Lo racconta ‘El Gol Digital’, specificando che l’idea della dirigenza nasce dalla necessità di rivedere le spese del club, che vive un momento finanziario non dei migliori.

Infatti, da un paio di stagioni a questa parte, il Valencia sembra un cantiere in costruzione con continui acquisti e superiori cessioni, che non aiutano di certo al progetto nella sua continuità ma pare che non ci sia scelta. Bisognerà riassestare la società, prima di riprogrammare il futuro. Sono stati ceduti nel tempo, ad esempio, Guedes, Parejo e Carlos Soler ma sembra che ciò non basti.

Il presidente vuole vendere il capitano: tifosi sconvolti

Dopo Edinson Cavani, Yunus Musah e Samuel Lino nell’ultima estate, sarebbe giunto il momento anche del capitano Gabriel Paulista, al quale sono giunte già proposte durante l’estate sebbene poi sia rimasto in rosa. Nonostante il legame del club e dei suoi tifosi con il giocatore, sicuramente il suo contributo ultimamente è stato condizionato da qualche infortunio di troppo, che ne ha anche ridimensionato la figura rispetto al contributo che può offrire.

Ciò invoglia alla cessione, nonostante abbia cominciato l’anno nel migliore dei modi e sia un calciatore importante per mister Ruben Baraja, che l’ha sempre scelto in queste prime sfide stagioni.

Il contratto attuale del brasiliano durerà fino al prossimo giugno 2024, quindi la prospettiva più realistica è che non ci sarà alcun rinnovo e quindi il 32enne lascerà a parametro zero la squadra. La “convenienza”” del Valencia sarebbe da ritrovare nell’ingaggio, siccome si tratta di uno dei giocatori più pagati dello spogliatoio di Mestalla. La decisione sarebbe dello stesso Peter Lim, quindi non ci sarebbe modo di cambiarla: la stagione dirà. Non conterà oltremodo la direzione di mister Baraja, perché la scelta è dall’alto.