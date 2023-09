A vita alla Juventus, scelta fatta: deve solo firmare

In un momento calcistico dove la precarietà è padrona assoluta, sorprende la scelta di un big della Juve di legarsi a vita al club.

C’è riconoscenza – parola spesso sconosciuta nel calcio – verso il club bianconero, l’annuncio sta facendo discutere i tanti tifosi bianconeri. Prossimamente ci sarà la nuova firma sul contratto per uno dei big.

La Juventus ha iniziato la sua stagione pensando solo al calcio giocato, e questa sembra già una notizia rispetto a quanto successo lo scorso anno, forse la stagione più massacrante per i tifosi, anche rispetto all’unica stagione in Serie B.

Si sta ritrovando lentamente il sereno in casa bianconera, ci sono ora le prime dichiarazioni d’amore verso il club. Uno dei big della Juve è pronto a legarsi a vita, firmando un nuovo contratto e mostrando attaccamento alla maglia: atteggiamento che piace ai tifosi e alla dirigenza, puntando anche su un prolungamento… al risparmio.

Juve, un titolarissimo si lega a vita

Le parole emerse nelle ultime ore sono un messaggio positivo per una squadra che – senza la partecipazione alle coppe europee – vorrà stupire in campionato, dando magari filo da torcere per la lotta al titolo. Manca ancora qualcosa da questo punto di vista, il gioco ancora latita ma c’è fiducia per il futuro e per una difesa che – gol contro il Bologna a parte – ha già dimostrato di reggere. Grazie anche alla sicurezza dei portieri come Szczesny, pronto a legarsi alla Juve.

Il portiere polacco ha saltato le ultime due gare di campionato per un leggero infortunio, ma rientrerà contro la Lazio. Alle spalle c’è sempre il più che fidato Perin, la coppia proseguirà per lungo tempo a proteggere i pali bianconeri. Szczesny vuole restare alla Juve, lo ha dichiarato il suo ex allenatore dei portieri Pietro Nenni:

“Se la società gli darà fiducia, rimarrà volentieri, sono convinto che abbia ancora tanto da dare ai bianconeri, al calcio e alla nostra scuola dei portieri. Mi piacerebbe la sua chiusura di carriera alla Juve tra qualche anno”.

Messaggio che colpisce da parte di chi lo conosce molto bene, il polacco vuole rimanere in bianconero e non è il fattore economico ad interessargli. Ha snobbato le opzioni arabe proprio perché, in maniera intelligente, ha dichiarato come non è di certo il denaro che mancherà a vita per i calciatori professionisti, a patto di non scialacquarlo. Szczensy, che guadagna circa sei milioni netti alla Juve, potrebbe ora spalmare il suo ingaggio nel corso del tempo siglando un nuovo accordo.