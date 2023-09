Real Madrid, il nuovo Bernabeu è un bunker: il motivo sconvolge i tifosi

La nuova versione del Santiago Bernabeu vede lo stadio del Real Madrid divenire una porta nel futuro con innovazioni e introduzioni davvero incredibili.

Fra le italiane toccherà al Napoli esplorare il Santiago Bernabeu nella sua versione rimodernata, giacché la squadra dei blancos sarà una delle avversarie degli azzurri di Rudi Garcia ai gironi di Champions League. Un altro italiano che godrà di tale bellezza sarà mister Carlo Ancelotti, a disposizione del quale resta soltanto un anno sportivo, perché poi si trasferirà in Brasile per guidare la Selecao.

Il lavoro portato a termine dalla società madrilena sembra un vero salto nel futuro. Sotto tutti i punti di vista, il Real Madrid è all’avanguardia e l’ha dimostrato ancora una volta attraverso le innovazioni del suo impianto. Con un video sui social, la società ha mostrato le grandi novità che attendono coloro che si recheranno al Bernabeu.

Un vero splendore. Spicca su tutto il tetto mobile, che sarà chiuso o aperto a seconda delle necessità e per completare tale operazione saranno necessari soltanto 15 minuti. Un tempo da record se si considera l’estensione dell’impianto. Ma non finisce qui.

Real Madrid, il nuovo Santiago Bernabeu è un salto nel futuro: idea unica per il terreno da gioco

Ciò che davvero lascia a bocca aperta è il terreno di gioco e quanto nasconde. Il campo sarà infatti retrattile. Grazie a un sistema ingegneristico piuttosto avanzato ci sono delle rotaie che consentono di spostare il terreno e aprire l’accesso a una galleria sotterranea. Non è una trovata di estremo lusso o sfoggio tecnologico, bensì è la dimostrazione della cura di ogni aspetto per favorire il maggior comfort possibile alla squadra.

In questo modo il terreno di gioco sarà preservato, poiché non sarà a contatto con fattori dannosi né con i cambiamenti del clima, fra caldo molto secco e violente piogge.

È stato creato ad hoc un sistema di ventilazione, luci e irrigazione che consentiranno di mantenere sempre il manto erboso in condizioni ideali in una sorta garage ventilato sotterraneo, profondo 35 metri. Inoltre, sarà così possibile utilizzare la struttura sportiva anche per altri scopi, come concerti, senza che l’erba subisca dei danni, necessiti di una rivisitazione.

Basterà semplicemente “spostare” il manto da gioco. Geniale è dir poco e la capienza è anche superiore, sebbene di poco ma pur sempre un ulteriore step: il nuovo Santiago Bernabeu arriva a 82.000 spettatori.