Real Madrid, è guerra con LaLiga: decisione irrevocabile sui diritti tv

Diritti tv, il Real Madrid va a muso duro contro LaLiga: cosa sta succedendo e quali sono le ragioni dietro la decisione

La decisione è presa. Il Real Madrid non ha intenzione di adeguarsi alle nuove direttive prese da LaLiga per il campionato 2023-2024. Il club madrileno concede solamente la trasmissione dei novanta minuti della gara: cosa sta succedendo.

Ogni anno diversi miliardi di persone utilizzano un dispositivo elettronico per seguire l’andamento della propria squadra del cuore. Nel corso del tempo la trasmissione degli eventi sportivi ha subito notevoli cambiamenti grazie allo sviluppo di nuove tecnologie. Si è infatti passati dal poter seguire cosa accadeva sul campo da calcio attraverso una radio alla trasmissione in streaming degli eventi. Inoltre, oggi l’appassionato di calcio può godersi per qualche minuto anche l’atmosfera all’interno degli spogliatoi.

Tuttavia, non tutti sono favorevoli a questa presenza costante delle telecamere nel corso delle gare. In Spagna, le nuove direttive di LaLiga, che ha concesso alle televisioni di riprendere aree prima riservate e di mostrare, e sentire, cosa accade negli spogliatoi mentre l’allenatore fornisce indicazioni prima, durante e post il match, hanno scatenato una reazione dura da parte di un club. Il Real Madrid si è infatti ribellato ed ha deciso di adottare dei provvedimenti contro la scelta di LaLiga.

LaLiga, i diritti tv scateno la rabbia del Real Madrid: vietate le interviste e altre riprese al Bernabeu

Il Real Madrid ha trionfato contro il Getafe ma i tifosi non possono essere pienamente soddisfatti. A qualche ora dalla sfida, come riportato da Onda Cero, la società guidata da Florentino Pérez ha inviato un burofax alla lega spagnola per comunicare la propria intenzione, ossia di concedere solamente la trasmissione dei novanta minuti della gara.

La presa di posizione del Real Madrid non desta sorpresa. Nel corso del mese di agosto i giornali avevano già annunciato che la società madrina era stata l’unica a non accettare le nuove condizioni, che prevedono una distribuzione degli introiti in base ai contenuti forniti (se alle telecamere è concesso l’ingresso negli spogliatoi, se vengono concesse interviste prima, dopo o durante).

Inoltre, già nelle precedenti gare la società madrilena aveva deciso di non concedere interviste ai microfoni di LaLiga, ma solo attraverso Real Madrid Tv, e di non permettere l’ingresso di telecamere negli spogliatoi o di microfoni nelle pause. Occorrerà, dunque, pazientare per scoprire come evolverà la situazione.